Avukat Mücahid Küçük, kira bedeli tespit davalarında hakimlerin hakkaniyet indirimine karar verebileceklerini ve davalarda vatandaşların dilekçelerinde bu hususu belirtmeleri gerektiğini söyledi.

Avukat Küçük, kira artışlarındaki yüzde 25 sınırından sonra kira bedellerinin artık tüketici fiyatlarındaki değişime göre belirlendiğini hatırlatırken kira bedeli nedeniyle açılan davalarda ‘hakkaniyet indirimi' yapıldığını söyledi.

Hakkaniyet indiriminin Yargıtay'ın yerleşik içtihatlarında yer aldığını belirten Küçük, "Hakkaniyet indirimi, kira bedeli tespiti davası dediğimiz hususta tamamen kanunda geçen bir cümle nedeni ile ‘hakkaniyet' kelimesinden dolayı Yargıtay'ın da yerleşik içtihatlarında sabit olan bir indirimdir" dedi.

Küçük, bu indirimin kanunda geçen 'hakimin kira bedelini hakkaniyete göre belirleyeceği' hükmü nedeniyle hakkaniyet indirimi adı altında yapıldığını belirterek şunları söyledi:

"Hakimler genellikle kira bedeli tespit davalarında bilirkişilere yaptırdıkları bedelden yani taşınmaz boş olarak kiraya verildiğinde elde edilecek kira bedelleri üzerinden ek olarak yüzde 10 ile 20 arasında bir indirim yapmaktadırlar" ifadelerine yer verdi.

Taşınmazsın durumu indirim oranını arttırabiliyor

Küçük, vatandaşların özellikle dava dilekçelerinde bu hususu belirtmeleri gerektiğini vurgulayarken indirim oranının taşınmazın durumuna göre değişebileceğini söyledi.

Avukat Küçük konuya ilişkin şunları kaydetti:

"Bu indirim tamamen hakimin takdirinde olup, takdiri etkileyen hususlar yani taşınmazın yaşı, bulunduğu konum, kaç yıldır kiracının olduğu gibi durumlarda indirim oranları artmaktadır.

Vatandaşlar kendilerine karşı açılmış davalarda bunu kendileri talep etmese dahi hakimin bunu gözetmesi gerekmektedir. Fakat vatandaşlar kendi dava dilekçelerinde bunları belirtirlerse hakimin dikkate alması daha kolay olacaktır."