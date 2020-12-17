Kira yardımı başvurusu ile esnafa destek sağlanacak

Kira yardımı konusunda karar açıklandı. Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan kira yardımı kararına göre, iş yeri kira olan esnaflara üç ay süreyle kira yardımı yapılacak. Kira yardımı ödemeleri kapsamında büyükşehirlerde 750 Türk Lirası, diğer şehirlerde ise 500 Türk Lirası kira yardımı yapılacak.

Kira yardımı konusunda detaylar yetkili merciler tarafından kısa sürede açıklanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan kira yardımı konusunda açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bir diğer destek talebi olan kira desteğini basit usule tabi olmanın şartlarına göre belirledik. Bu şartları taşıyan ve iş yeri kira olan esnafımıza yine üç ay süreyle büyükşehirlerde aylık 750 lira, diğer illerde ise 500 lira kira desteği yapacağız. Buna göre ayda 432 milyon liradan toplamda 1 milyar 300 milyon liralık bir kira desteğini esnafımıza hibe olarak vereceğiz. Bu iki destek kalemi çerçevesinde önümüzdeki 3 ay boyunca esnafımıza toplamda 5 milyar lira civarında bir hibe desteği sağlamayı planlıyoruz"

Erdoğan kira yardımının yanı sıra turizm tesislerine dair destekleri de paylaştı. Erdoğan, hazine taşınmazları üzerindeki turizm tesisleriyle deniz turizmi tesislerinin kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni, yararlanma ve hasılat payları ile ecrimisillerin ödeme sürelerini başvuru şartı aramaksızın 1 yıl süreyle ertelediklerini, bu ertelemenin turizm sektörüne katkısının 925 milyon lira olduğunu, belediyelere de mülkiyet veya tasarruflarında bulunan taşınmazların irtifak hakkı, kiralama ve benzeri kullanımından kaynaklanan bedellere indirim veya erteleme kararı alabilme imkanı sağladıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öte yandan tedbirler sayesinde dünyadaki pek çok yerin tersine, ülkemizde vaka, ağır hasta ve vefat sayılarında belirgin bir azalışın yaşandığını görüyoruz. Yurtdışından temin etmekte olduğumuz aşıyı belirlenen uygulama kapsamı ve takvimi çerçevesinde en kısa zamanda milletimizin hizmetine sunacağız. Yerli aşı üretimiyle ilgili çalışmaları da yakından takip ediyoruz. İnşallah bahar aylarında kendi aşımıza kavuşarak çok daha yaygın bir aşılama sürecine geçeceğiz bu süreçte tedbirleri sıkı bir şekilde devam ettireceğiz" dedi.

KDV indirimi uzatıldı

"Yıl sonuna kadar yüzde 20’den 10’a indirdiğimiz gayrimenkul kiralarındaki stopaj oranının uygulanma süresini 1 Haziran’a kadar uzatıyoruz. Benzer şekilde yüzde 18’den 8’e indirdiğimiz iş yeri kiralama hizmetlerindeki KDV oranını da 1 Haziran’a kadar yüzde 8 olarak uygulamaya devam edeceğiz. Salgının etkisinin en aza indirilmesi için yıl ortasında başlattığımız konaklamadan yeme içmeye, yolcu taşımacılığından bakım onarıma kadar birçok sektörü kapsayan KDV indirimlerinin sürelerini de yine 1 Haziran’a kadar uzatıma gittik. Esnafımıza kira desteğiyle gelir kaybı desteği için hazırlıklara başladık. Ülkemizde basit usule tabi 806 bin 871 vatandaşımız ile kısıtlamalar sebebiyle salgından doğrudan etkilenen 432 bin 567 esnafımız bulunuyor. Toplam sayısı 1 milyon 239 bin 438 kişiyi bulan bu kesime 3 ay süreyle ayda bin lira destek ödemesi yapacağız. Hibe şeklinde vereceğimiz doğrudan esnaf destek ödemesinden taksi, dolmuş ve servis işletmecisi, pazarcı, terzi, oto tamircisi, lokantacı, pastaneci, kadın ve erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş, düğün salonu işletmecisi gibi kesimler faydalanacaktır. Böylelikle ayda 1 milyar 240 milyon liradan toplamda 3 milyar 718 milyon liralık bir desteği esnafımızın hizmetine sunmuş oluyoruz."

Destekler 45 milyarı buldu

Sosyal Koruma Kalkanı başlığı altında verilen nakit dsteklerinin 45 milyar lirayı bulduğu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sosyal Koruma Kalkanı başlığı altında verdiğimiz karşılıksız nakit desteklerinin tutarı 45 milyar lirayı buldu. Ayrıca istihdam ve üretimi desteklemek için kredi imkanlarını genişletmeye yönelik pek çok paketi hayata geçirdik. Türkiye’de gerçekten çalışmak, üretmek, işini sürdürmek veya büyütmek isteyip de devletten beklediği desteği alamadığını söyleyen hiç kimse yoktur. Bazılarının bu destekleri amacına uygun şekilde kullanmayarak farklı yollara yönelmiş olmaları bizim iyi niyetle üzerimize düşeni yaptığımız gerçeğini değiştirmiyor. Biz dün olduğu gibi bugün de yine samimiyetle esnafımıza ve tüccarlarımıza destek olmayı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.