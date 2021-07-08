Kira zam oranı ne kadar oldu? Ev kiraları ne kadar artacak?

TÜİK'in enflasyon rakamlarının açıklanması ile kira zam oranı belli oldu. 12 aylık ortalamalara göre TÜFE 14,55 artarken, temmuz kira zammı oranı da bu oranda oldu.

Kira zam oranının belirlenmesi ile 2 bin lira olan bir kira bedeli 2 bin 291 liraya yükseldi. Bin lira olan bir kira ise bin 145,5 liraya yükseldi.

Yasal kira zam oranı ne kadar?

Türkiye'de uygulanan Borçlar Kanunu'na göre, kira artışında son 12 aylık TÜFE baz alınıyor. Yasal kira zam oranı TÜFE'nin üzerinde olmazken, kiracı ile mal sahibi karşılıklı anlaşarak daha az bir oranda zam yapabiliyor.