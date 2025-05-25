Kiracı ile mal sahibi arasında 12 milyon T'lik anahtar krizi

İddiaya göre, 10 yıl önce çin yaşandı. N.E.'ye kiralanan Akdeniz ilçesi Kuvayi Milliye Caddesi üzerindeki iş yeri, mal sahibi Fahrettin Karakuş tarafından geri alınmak istendi.

Mal sahibi kiracısına önce 'tahliye taahhütnamesi' gönderdi. 6 aylık süre içerisinde çıkmayan N.E., 2 ay süre daha istedi. Karakuş, o süre de geçtikten sonra yan tarafa taşınan ancak anahtarı teslim etmeyen kiracısı ile bir türlü anlaşamadı.

Kiracısının, kendisinden 12 milyon TL'lik para veya senet istediğini ileri süren Karakuş, çözüm bulamayınca savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.

"Kiraya ben vereceğim, hava parasını ben alacağım"

Mağdur olduğunu ifade eden Fahrettin Karakuş, "Gidip anahtarı teslim alacağız ama anahtarı vermek istemiyor. '12 milyon ya bana para vereceksiniz ya da 12 milyon senet yazmanız gerekiyor. Onu da kabul etmiyorsanız kiraya ben vereceğim, hava parasını ben alacağım' diyor. Anahtarı bize vermek istemiyor, yani dükkanı gasbetti. Ve tehditle bizi oradan kovdu. 'İstediğiniz yere gidin, benim şartlarımı kabul etmezseniz anahtarı alamazsınız' dedi" diyerek yaşadıklarını anlattı.

Dükkanını geri almak için yasal süreci başlattıklarını belirten Karakuş, "Mağduruz, maalesef anahtarı alamadık. Savcılığa suç duyurusunda bulunduk, bekliyoruz" diye konuştu.

"Mal sahibi beni kafasına göre çıkartamaz"

Kameralara konuşmak istemeyen ancak telefonla bilgi veren kiracı N.E. ise, "Mal sahibi beni kafasına göre çıkartamaz. Ben orayı 10 yıldır işletiyorum. Gelip beni aniden kafasına göre çıkarttı. Ben de ondan şikayetçi olacağım. 12 milyon lira da istemedim, dükkan zaten 12 milyon lira etmez" diye konuştu.