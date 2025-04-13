Kiralık konutta arz düşüyor: Ev sahipleri satışa yöneliyor

Ev sahibi–kiracı anlaşmazlıkları, kiralık konut piyasasında ciddi daralmaya yol açtı. Hukuki süreçlerin uzunluğu ve artan mali riskler, ev sahiplerini satış seçeneğine yöneltiyor.

Özellikle kira artışları konusunda yaşanan ihtilaflar, mülk sahiplerini zor durumda bırakıyor. Ev sahipleri, mevcut kiracıyı tahliye etmek istediklerinde dava süreçlerinin ortalama 1,5 ila 2 yıl arasında sürdüğünü ve çoğu zaman kararların kiracılar lehine verildiğini dile getiriyor.

Kiralık konut arzı düşüyor

Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre bu durum, konut sahiplerinin risk algısını artırırken, kiraya verme motivasyonunu da zayıflatıyor. Gayrimenkul piyasasında gözlenen bu eğilim, kiralık konut arzını düşürürken, özellikle büyük şehirlerde kiralık ev bulmayı daha da güçleştiriyor.

Uzmanlar, yaşanan bu sorunun çözümü için daha hızlı işleyen, hem kiracıyı hem de ev sahibini koruyan dengeli bir yasal çerçevenin oluşturulması gerektiğini vurguluyor.