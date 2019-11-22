Kıran: Barınaklar istavrit bile tutmamışların işgali altında

22 Kasım 2019

ANTALYA - DÜNYA

Deniz Ticaret Odası (DTO) Başkanı Tamer Kıran, hayatında bir istavrit bile tutmamış kişilerin balıkçı barınaklarını amaç dışı kullanmasını önlemeyi hedeflediklerini söyledi.

İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Başkanı Tamer Kıran sektör temsilcileri ile buluşmak ve çeşitli ziyaretler gerçekleştirmek üzere Antalya’ya geldi. Yönetim Kurulu Üyelirinin de katıldığı ziyaret kapsamında Alanya Öğretmenevi’ndeki toplantıda konuşan Tamer Kıran, Antalya Bölgesinin kendileri için önemli bir merkez olduğunu vurguladı. DTO Antalya Şubesiyle birlikte sektörün gelişmesi ve deniz turizminden daha çok verim alınması amacıyla çalıştıklarını aktaran Tamer Kıran, mevcut balıkçı barınaklarının amaç dışı kullanılmasına da değindi.

Balıkçı barınakları meselesi

“Balıkçı Barınakları konusu kanayan yaradır” diyen Tamer Kıran şöyle devam etti:

“Gerçekten avcılık yapan bu işi ekmek için yapanlardan bahsetmiyorum. Hayatında istavrit tutmayan, sandalı olmayan kişilerin Barınakları meslek tuttuklarını ve amaç dışı kullandıklarını görüyoruz. Yeni gündem maddelerimizden bir tanesi de bu. Halen bu konu Tarım Bakanlığında. Bizim yapmamız gereken bu konuyu bir an çözmek olacak.”