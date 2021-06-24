Kırgızistan, bazı tarım ve gıda ürünlerinin ihracatını yasakladı

Kırgızistan, Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) dışındaki ülkelere bazı tarım ve gıda ürünlerinin ihracatını yasakladı.

Ülkenin gıda güvenliği konularını ele almak üzere kabineyi toplayan Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Ulukbek Maripov, toplantı sonra yaptığı açıklamada buğday, buğday unu, şeker, pirinç, bitkisel yağ ve tavuk yumurtasının yanı sıra saman, karma yem, mısır ve arpaya ihracat yasağı getirme kararı aldıklarını bildirdi.

Yerli sığır ve küçükbaş hayvan ihracatı yasağı kalkıyor

Ülkeye ithal edilen şeker, bitkisel yağ ve etin KDV'den muaf tutulmasına karar verildiğini belirten Maripov, 8 Temmuz'dan itibaren yerli sığır ve küçükbaş hayvanların ihracatına ilişkin yasağın kaldırıldığını açıkladı.

Maripov, "Tarım Bakanlığı, zamanında önlem alsaydı gıda güvenliğinin sağlanmasında bir sorun olmayacaktı. Ancak bugün farklı bir tablo görüyoruz. Bu nedenle bir dizi karar almak önemlidir. AEB ülkelerine hariç bazı tarım ürünlerinin ihracatına yasak getiriyoruz. Buğday, buğday unu, şeker, pirinç, bitkisel yağ ve tavuk yumurtasından bahsediyoruz. Bu kararların olumlu yönde faydası olur diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Kırgızistan'da son dönemde en kurak yıl yaşanırken, ülkenin kuzeyindeki çiftçiler, mazot ve gübre fiyatlarının yanı sıra su alamadıkları için de şikayetçi olmuştu. Geçen hafta kuraklık konusunun gündeme getirildiği Meclis Genel Kurulu'nda, Bakanlar Kurulu Başkanı Maripov'un istifası istenmişti.