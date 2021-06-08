Kırgızistan’a OSTİM modeli kuruluyor

ANKARA (DÜNYA)- Kırgızistan Cumhuriyeti Yatırım Teşviki ve Koruma Bakanı Almanbet Shykmamatov, OSTİM modelini ülkesinde hayata geçirmek için çalışmalara başlayacağını belirterek, konuyu parlamentoya sunacağını söyledi.

Resmi ziyaret için Ankara’ya gelen Almanbet Shykmamatov, OSTİM Başkanı Orhan Aydın ile birlikte OSTİM’de incelemelerde bulundu. Konuk bakana, OSTİM modelinin Kırgızistan’a taşınması konusunda daha önce yapılan protokoller hakkında bilgi verildi.

Toplantıda, OSTİM modelinin Orta Doğu, Afrika ve Orta Asya’da bir çok ülkeye transferi konusunda çalışmalar yapıldığı bilgisini veren Aydın, Sudan’ın Hartum kentinde bir sanayi bölgesinin kurulduğunu, Tunus’un başkentinde ise OSTİM Sanayi Bölgesi isimli bir bölgenin yapımına başlandığını kaydetti.

Aydın, OSTİM Teknik Üniversitesi’nin de Manas Üniversitesi ile işbirliği yapmaya hazır olduğu bilgisini verirken, OSB modelinin uygulanması halinde Kırgızistan’ın bölgede bir numara olacağını söyledi.

Kırgızistan Cumhuriyeti Yatırım Teşviki ve Koruma Bakanı Almanbet Shykmamatov ise ortak sanayi bölgesi kurmak için gerekli tüm imkanlara sahip olduklarını kaydetti.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov’un da konuyu çok sık gündeme getirdiğine vurgu yapan Shykmamatov, “Cumhurbaşkanımız, ilk açıklamalarından itibaren Türkiye ile ilişkilerimizi güçlendireceğiz mesajını veriyor.” dedi.

OSTİM modelinin uygulanması için gerekli çalışmaları hazırlayıp parlamentoya sunacağını söyleyen Shykmamatov, “Bişkek’in yakınında Karabalta şehrinde, uluslararası karayollarına ve demiryollarına yakın bir bölgede OSTİM modelini geliştirmeye hazırız. Bu bölge Kazakistan’a 50 km uzaklıkta yer alıyor.” ifadelerini kullandı. Almanbet Shykmamatov, Türk sanayicilerine de ülkesinde yatırım yapma çağırısında bulundu.