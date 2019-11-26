Kırgızistan’dan Türk sanayicilere yatırım çağrısı
OSTİM benzeri yapıların Kırgızistan’da kurulmasını düşündüklerini belirten Kırgızistan Birinci Başkan Yardımcısı Kubatek Boronov, Kırgızistan hükümetinin, işbirliği için hazır olduğunu vurguladı.
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