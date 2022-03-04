Kirişci: Elimizdeki teknolojik aletler bizi doyurmuyor

ANKARA(DÜNYA) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevden af talebi kabul edilen Bekir Pakdemirli’den boşalan Tarım ve Orman Bakanlığı görevini üstlenen Vahit Kirişci TBMM’de yemin etti.

Meclis’teki yemin töreninin ardından gazetecilerin soruların yanıtlayan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, tarım ve gıda sektörünün stratejik ve vazgeçilmez bir sektör olduğunu belirterek, “Bu vazgeçilmezliğini ve stratejikliğini bizim hiçbir zaman unutmamamız lazım. Çünkü toplum olarak bunu unuttuğumuz zamanlar olmuştur şu veya bu mülahazalarla. Ama bu sektör önemli bir sektör. Elimizdeki teknolojik aletler bizi doyurmuyor. Bizi doyuran şey, tarlada, bağda, bahçede, ahırda, kümeste, ağılda ürettiklerimiz. İnşallah şu son dönemde yaşadığımız özellikle tarım ürünleri ve gıda konusundaki sıkıntıları bu süre zarfında, tabii ki çok kolay değil zor bir süreç en başarılı şekilde inşallah yöneteceğiz.” dedi.

Bakan Kirişçi, gazetecilerin “çiftçilere ilk mesajınız nedir? ” sorusu üzerine, “Üreten herkes bu toplumun başının tacıdır. Çiftçiler bu üretimi, üstelik açık alanda yaparlar. Bütün iklimsel ve çevresel faktörlere açıktır. Üretim çok riskli bir üretimdir. Bunu gerçekleştiren üreticilerimizin biz daha fazla yanında yer alacağız. Tarımın artık mevzuat yönünden bir sorunu yok. Tarımın mevzuatı var ama mevzuatla ilgili bir süreç yönetimi konusunda inşallah en güzel, onları mutlu edecek, onların refah seviyesini maksimize edecek, onları huzurlu edecek birtakım çalışmalarımız olacak, ilerleyen günlerde paylaşacağız.” diye konuştu.