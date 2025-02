Kırmızı et fiyatlarına zam gelecek mi? Sektör temsilcileri beklentilerini anlattı

Takip Et

Türkiye Kasaplar Besiciler Et ve Et Ürünleri Federasyon Başkanı Osman Yardımcı ile Antalya Ticaret Borsası Meclis Üyesi Ata Sönmez, kırmızı et piyasasına dair değerlendirmelerde bulundu.

Yardımcı, Covid-19 döneminden beri en az zam gelen temel gıda maddesinin kırmızı et olduğunu belirterek 7-8 aydır ete zam gelmediğini, 'bir avuç çerezin ise' 700-800 TL olduğunu ifade etti.

Marketlerle kıyas yaptı

Yardımcı, ithal etin zincir marketlere ucuza verildiğini, kasapların ithal et satmadığını belirterek marketlerin açık tavuk ve hazır kıyma satabildiğini, kasaplara bunların yasaklandığını kaydetti.

ABD'li 110 kilogram, Türk 16 kilogram...

Yardımcı, Türkiye’de et tüketiminin ABD ve Avrupa’ya göre düşük olduğunu belirterek şunları söyledi: “Kişi başı yıllık kırmızı et tüketimimiz 16 kilogram. ABD’de bu oran 110 kilogram, Avrupa’da vejetaryen nüfus yaygın olduğu halde 88 kilogram. Türk halkı et alamıyor."

Et fiyatlarına zam gelecek mi?

ATB Meclis Üyesi Ata Sönmez, bir kilogram etin besiciye maliyetinin 350 TL olduğunu belirtere etin 800-900 TL olması gerektiğini kaydetti.

Sönmez, et fiyatlarında artış beklemediğini belirterek “Enflasyon ne olur bilmiyorum ama bu yıl etin fiyatının çok artacağına inanmıyorum. Enflasyonla mücadele edildiği için afaki fiyatların olacağına sanmıyorum” dedi.