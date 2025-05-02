Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ilişkin kırmızı et üretim istatistiklerini açıkladı.

Verilere göre, toplam kırmızı et üretimi bir önceki yıla kıyasla yüzde 11,7 oranında azalarak 2 milyon 105 bin 895 tona düştü. 2023 yılında bu rakam 2 milyon 384 bin 47 tondu.

Toplam ırmızı et üretiminde en son 2004 yılında yüzde 2,6'lık düşüş yaşanmıştı.

Kırmızı et üretiminde yaşanan düşüş, veri setinin yayımlanmaya başladığı 2001 yılından bu yana en sert düşüş olarak kaydedildi.

Keçi eti üretimi yüzde 22,8 azaldı

Alt kalemler incelendiğinde, sığır eti üretimi yüzde 11,2 azalarak 1 milyon 483 bin 42 tona geriledi. Koyun eti üretimi yüzde 10,5 düşüşle 509 bin 539 ton olurken, keçi eti üretimi yüzde 22,8'lik ciddi bir azalmayla 99 bin 532 tona geriledi. Manda eti üretimi de yüzde 10,4 düşerek 13 bin 781 tona indi.

Toplam kırmızı et üretiminin büyük bölümünü sığır eti oluşturdu. 2024 yılı itibarıyla üretimin yüzde 70,4’ü sığır etinden sağlanırken, yüzde 24,2’sini koyun eti, yüzde 4,7’sini keçi eti ve yüzde 0,7’sini manda eti meydana getirdi.