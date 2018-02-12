Kırmızı et üretimi dördüncü çeyrekte azaldı

12 Şubat 2018

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kırmızı Et Üretim İstatistikleri'ni açıkladı.

Buna göre, toplam kırmızı et üretimi dördüncü çeyrekte 295 bin 329 ton olarak tahmin edildi.

Toplam kırmızı et üretimi bir önceki döneme göre yüzde 12,6 azalırken, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,1 oranında arttı. Toplam üretimin içinde sadece kesimhanelerde üretilen kırmızı et miktarı ise 109 bin 80 ton olarak gerçekleşti.

Sığır eti üretimi bir önceki döneme göre yüzde 10,4 azalırken, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,5 oranında arttı. Koyun eti üretiminde ise bir önceki döneme göre yüzde 21,3 azalış yaşanırken, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 68,2 atış kaydedildi.