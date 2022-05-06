Kırmızı et üretimi yüzde 9,3 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020-2021 dönemine ilişkin kırmızı et üretim istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 2020'de 1 milyon 785 bin 952 ton olan kırmızı et üretimi, 2021'de yüzde 9,3 artarak yaklaşık 1 milyon 952 bin 38 ton oldu.

Bir önceki yıla göre sığır eti üretimi yüzde 8,9 yükselerek 1 milyon 460 bin 719 ton, koyun eti üretimi yüzde 11,7 artarak 385 bin 933 ton, keçi eti üretimi yüzde 4,5 artarak 94 bin 555 ton, manda eti üretimi de yüzde 28,6 artarak 10 bin 831 ton olarak hesaplandı.

Kırmızı et üretim tahmini, Tarımsal İşletmelerde Hayvansal Üretim Araştırması'ndan elde edilen demografik verilere dayalı olarak belirlenen "kasaplık güç oranı" ile hesaplanan "iç popülasyondan kesilen hayvan sayısı" ile "ithalattan kesilen hayvan sayısı"nın ortalama karkas ağırlıklarıyla çarpılması suretiyle elde ediliyor.

Son 5 yıla ilişkin kırmızı et üretim miktarları şöyle: