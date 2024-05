Kırmızı ette baskılama sürecek

Takip Et

Sene başından bu yana yüzde 110’u aşkın zamlanan kırmızı et fiyatları, ilk kez düşüşe geçerek son haftalarda yüzde 8-10 civarında geriledi. Uzmanlar söz konusu fiyat düşüşünün nedeninin Et ve Süt Kurumu’nun fiyat artışlarını önlemek amacıyla ithalata başlayıp piyasadaki arzı dengelemesi olduğunu söylüyor.

Hürriyet’te yer alan habere göre son 15 gündür toptan ve perakende kırmızı et fiyatlarında yaşanan yüzde 8-10 civarındaki gerilemenin sebeplerini Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (ETBİR) Başkanı Dr. Ahmet Yücesan, “fiyat artışlarını önlemek amacıyla ithalata başlayan Et ve Süt Kurumu’nun (ESK) müdahalesi” ve “tüketim daralması” olarak açıkladı.

“Karkas etin fiyatı 500 liraya kadar çıkardı”

“ESK müdahale etmeseydi toptan karkas etin fiyatı 500 liraya kadar çıkardı” diyen Yücesan, Kurban Bayramı’na kadar kırmızı et fiyatlarının baskılanmaya devam edeceğini söyledi. Yücesan, yaz aylarıyla birlikte turizm sezonunun canlanmasıyla talebin yeniden artacağını; bunun da fiyatların tekrar yukarı yönlü ivmelenmesiyle sonuçlanacağı görüşünü paylaştı.