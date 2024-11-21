Kırmızı ette fiyatlar düşecek! Bakanlık büyükbaşın ardından kuzu ithalatı için düğmeye bastı

Mehmet Hanifi GÜLEL

Kırmızı etteki fiyat artışının gündeme gelmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya kırmızı et fiyatlarını düşürecek kritik bir talimat verdiğini, Uruguay ve Brezilya’dan büyükbaş hayvan ithalatı yapılacağı açıklamıştı.

Bu doğrultuda piyasada fiyatı regüle etmek için harekete geçen Tarım ve Orman Bakanlığı’nın kuzu ithalatı için de düğmeye bastığı, ancak ithalatın hangi ülkelerden yapılacağının daha belli olmadığı belirtiliyor. Öte yandan, piyasada dana karkas etin fiyatında 10 ile 15 lira arasında düşüş bekleniyor.

Kesilmeyen hayvanlar yağlandı

DÜNYA’ya bilgi veren yetkililer, iç pazarda kuzu olduğunu ama "fiyatların artacak" algısından dolayı üreticilerin ellerindeki kesimlik hayvanları çıkarmak istemediklerini de aktarıyor. Beklenti yüzünden kesim tarihlerinin geçtiğini ve hayvanlar yağlandığını ileten yetkililer, yağlanan hayvanlardan dolayı kasap tezgahlarında gelen etlerin yağ oranında artış olduğunu ifade ediliyor.

Bu durumun üreticilerin hayvanını kesmemesinden kaynaklandığına vurgu yapan yetkililer, "sosyal medyada hayvanınızı kesmeyin, zam gelecek", "etin fiyatı şu kadar olacak bu kadar olacak" diyenlerin hem fiyatın artmasına hem de hayvanın kesim tarihinin geçmesine neden olduğunu belirtiyorlar.

Kesilmeyen hayvanın belli bir süre sonra yağlamaya başladığına dikkat çeken yetkililer, “Bu oluştuğu zaman da kaliteli bir et ortaya çıkmıyor. Bakanlığın kuzu küçükbaş için harekete geçmesi normal diye karşılıyoruz. Bu adım kuzu eti fiyatını piyasada oturtturmak için atılmış bir adım. Bakanlık, kırımızı ette fiyat artışını önlemek için kuzuya da müdahil oluyor” ifadelerini kullandı.