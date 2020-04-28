'Kırmızı Hat' uygulamasında geri adım

28 Nisan 2020

AYSEL YÜCEL

Gazeteniz DÜNYA’nın bugün “İthalata kırmızı hat freni” başlığıyla manşetine taşıdığı, tüm ithalat işlemlerinin birebir denetimden geçmesini öngören Kırmızı Hat uygulamasında gelen tepkiler üzerine geri adım atıldı. YYS sahibi firmalar, yeniden 'Yeşil Hat'a yönlendiriliyor.

Edinilen bilgilere göre, uygulamanın dün başlayacağının duyulmasının ardından, çok sayıda iş dünyası temsilcisi ekonomi yönetimine ciddi baskı yapmaya başladı. İthalatla birlikte eş zamanlı olarak ihracatın da duracağı uyarılarını dikkate alan ekonomi yönetiminin Kırmızı Hat uygulamasından geri adım attığı bildirildi. Yetkilendirilmiş Yükümlü Derneği Başkanı Mehmet Altay Yeğin, bu sabah itibarıyla Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası (YYS) sahibi firmaların yeniden Yeşil Hat'a yönlendirildiğini açıkladı. Gümrük Müşaviri İlhan Bulut da gümrüklerde dün başlatılan ve ithalatı durma noktasına getiren uygulamanın gelen tepkiler üzerine yeniden düzenlendiğini söyledi.

İthalat durma noktasına gelmişti

Dün başlayan uygulama ile tüm Türkiye’de ithalat neredeyse durma noktasına gelmişti. Bakanlıktan gelen talimatla ithalatta; 1 Mayıs‘a kadar tüm malların ‘Kırmızı Hat’a yönlendirileceği ve ithalatta kontrol yapan memurların minimuma indirileceği açıklanmış, Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası (YYS) ve diğer ayrımlar yapılmadan tüm ithalat beyannameleri ‘Kırmızı Hat’a yönlendirilmeye başlamıştı. Bilindiği gibi, Kırmızı Hat'ta mallar evrakları ile birlikte fiziki olarak da kontrole tabi tutulduğu için işlemler yaklaşık bir hafta sürüyor. Malların gümrüklerden çekilememesiyle, üretim bantlarında ham madde bekleyen fabrikaların ciddi sıkıntı yaşayacağı gibi, ithal edilen ürünler için büyük miktarlarda demoraj ve ardiye ücretleri ödeneceği dile getiriliyordu. Ayrıca diğer ülkelerin misilleme yapmasından endişe ediliyordu. Uygulamayı büyük tepkiyle karşılayan sanayici Ankara'dan geri adım bekliyordu.



İthalata ‘Kırmızı Hat’ freni