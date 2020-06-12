Kırmızı mercimek pandemide Akdeniz’in ihracat şampiyonu oldu

12 Haziran 2020

MERSİN / DÜNYA

Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB) Başkanı Hüseyin Arslan, pandemi sürecinde insanların evlerinde pişirmesi kolay ve raf ömrü uzun bakliyat çeşitleri ile makarnaya yöneldiğini belirterek yeni normalde de özellikle makarna ve bulgur tüketiminde yüzde 10’luk artış öngördüklerini açıkladı. Başkan Arslan, “İç pazarda vatandaşlarımızın taleplerini fazlasıyla karşılayıp, 182 ülkeye ihracatımızı devam ettirdik. Dünyanın pek çok ülkesinde bu gıdaların satın alınmasında beş katına varan oranlarda artış yaşandı” dedi.

“Bakliyat ihracatı yüzde 38 arttı”

Türkiye’nin 2020 yılı Ocak-Mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla bakliyat ihracatında yüzde 38 artışla 173 milyon dolar, makarna ihracatında yüzde 19 artışla 301,1 milyon dolar gelir sağladığını açıklayan Arslan, AHBİB’in bin 622 üyesiyle Türkiye’nin hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar ihracatının yüzde 17’sini gerçekleştirdiğini kaydetti. Söz konusu dönemde AHBİB’in yüzde 17 artış ve 128,7 milyon dolar değer ile en çok pastacılık ürünleri ihraç ettiğini, yüzde 42 artış ve 128,2 milyon dolar değer ile bakliyat ürünlerinin ikinci sırada geldiğini, 46,6 milyon dolar değer ile değirmencilik ürünlerinin ise üçüncü olduğunu ifade etti. Başkan Arslan, “İlk 5 aylık dilimde en fazla ihraç ettiğimiz ürünlerde yüzde 105 artış sağladığımız kırmızı mercimek, 95,6 milyon dolar değer ve yüzde 19 pay ile birinci sırada yer aldı. Yüzde 370 artış ve 1 milyon dolar değer ile diğer hububat unları, yüzde 113 artış ve 32,7 milyon dolar değer ile hububat esasla kabartılmış mamuller, yüzde 70 artış ve 30,2 milyon dolar değer ile ayçiçek tohumu yağı ihracat artışı sağladığımız ürünler arasında dikkat çekti” değerlendirmesini yaptı.

Arslan öte yandan, AHBİB olarak uluslararası arenada “Sürdürülebilir Tarım İçin Bakliyat” sloganıyla yürüttükleri farkındalık çalışmaları kapsamında bakliyatın Anadolu’daki 10 bin yıllık tarihini yansıtan Duayen Gazeteci Coşkun Aral’ın genel yönetmenliğinde çekilen “Bakliyat Atlası” belgesel filmini de dünya kültür hazinesine kazandırdıklarını söyledi.