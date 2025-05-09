Kırmızı mercimek ve tereyağına kotalı ihracat izni çıktı

Mehmet Hanifi GÜLEL

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreteri Musa Demir imzayla yayımlanan kararda şu ifadelere yer verildi;

“Bilindiği üzere, 25/03/2023 tarih 32143 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat: 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2023/06) marifetiyle “Mercimek (GTİP: 0713.40) ve Tereyağı: (GTP:0405.10)” ürünleri İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesi’ne eklenmiştir. Mezkûr ürünlerle ilgili Ticaret Bakanlığı’ndan alınan muhtelif yazılar ile de, bu eşyaların ihracatının kayıt işlemlerinde Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği koordinatör olarak atanmış olup; kayıt işlemleri yalnızca Genel Sekreterliğimizce gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda “Kırmızı mercimek (GTİP:0713.40.00.00.13) ve Tereyağı

(GTP:0405.10)” ürünlerinin ihracatına ilişkin kayıt uygulama prosedürlerinde değişikliğe

gidilmiş olup, konu hakkında bilgi almak için Genel Sekreterliğimiz Kayda Bağlı İhracat

Şubesi ile iletişime geçilmesi gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

Tereyağına toplamda 4 bin ton izin verildi

Tereyağında firmaların son 5 yılda yapmış olduğu ihracat miktarının oranı ortalamasının 4 bin ton kontenjandan aldığı pay kadar izin verilecek. Keza yine kırmızı mercimekte de son 3 yılın ihracat ortalamasının yüzde 2,8’i kadarına izin verildi.