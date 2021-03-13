'Kırsal kalkınma destekleri'nde yatırım süresi 4 ay uzatıldı

Kırsal Kalkınma Destekleri 13. Etap kapsamında tarıma dayalı yatırımların fiziki olarak tamamlanma süresi 4 ay ötelenerek 16 Temmuz 2021 olarak belirlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Kırsal Kalkınma Destekleri 13. Etap Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, tebliğ kapsamında desteklenecek yatırım projelerinin fiziki olarak tamamlanması için belirlenen son tarih 15 Mart 2021'den 16 Temmuz 2021'e kadar uzatıldı.

Bu tarih itibarıyla fiziki olarak bitirilemeyen projeler, yatırımcıların talebi ve il müdürlüğünün uygun görmesi halinde yatırımcıların kendi kaynaklarıyla 90 günü aşmamak üzere verilecek süre içinde tamamlanacak.

Söz konusu tarihte fiziki gerçekleşmeleri tamamlanmış ancak yasal izinleri alınamamış yatırımlar için ise başvurulması halinde 90 günü aşmamak üzere süre verilebilecek.