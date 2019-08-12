Kırsal kalkınma projelerine 63 milyon liralık hibe

12 Ağustos 2019

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 16 Şubat'ta çıkılan IPARD-II 5. Çağrı sonuçlarının açıklanmaya başladığını belirterek, ilk etapta hayvancılık ve işleme-pazarlama sektörlerinde değerlendirmeleri tamamlanan 79 projeye toplam 63 milyon liralık hibe sağlanacağını, hibeler sayesinde kırsalda yaklaşık 134 milyon liralık yatırım yapılmasının öngörüldüğünü açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamada, kırsalda çok yönlü kalkınma hedefi çerçevesinde modern, sürdürülebilir, rekabet gücü yüksek ve Avrupa Birliği standartlarındaki işletmelerin sayılarını artırmak amacıyla Bakanlığın Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) üzerinden IPARD Programı kapsamında kırsal kalkınmaya desteklerin devam ettiği bildirildi.

Bakan Bekir Pakdemirli de konuyla ilgili değerlendirmesinde, IPARD kapsamında TKDK tarafından 42 ilde 16 sektördeki yatırımlara yüzde 40 ile 70 arasında hibe sağlandığına dikkati çekti.

Bir kısmı ulusal fonlardan oluşan IPARD kırsal kalkınma hibeleri kapsamında son 8 yılda 14 binden fazla projeye 4 milyar lira hibe desteği verildiğini kaydeden Pakdemirli, "Bu hibeler ile kırsalda 10 milyar liralık yatırım hayata geçirilirken 60 bin yeni istihdam oluşturuldu." ifadesini kullandı.

Bakanlık olarak kırsal kalkınmaya büyük önem verdiklerini belirten Pakdemirli, bu yıl TKDK üzerinden IPARD-II kapsamında toplam 310 milyon avro bütçeli (2 milyar lira) 5. ve 6. kırsal kalkınma başvuru çağrılarına çıkıldığını anımsattı.

Pakdemirli, 16 Şubat'ta çıkılan IPARD-II 5. Çağrı sonuçlarının açıklanmaya başladığını kaydederek, çağrının ayrıntılarına ilişkin şu bilgileri verdi:

"İlk etapta hayvancılık ve işleme-pazarlama sektörlerinde değerlendirmeleri tamamlanan 79 proje, Proje Değerlendirme ve Seçim Komisyonu tarafından onaylandı ve hibe sözleşmelerinin imzalanma süreci başladı. Bu 79 projeye toplam 63 milyon lira hibe sağlanacak.

Bu hibeler sayesinde kırsalda yaklaşık 134 milyon liralık yatırım yapılması öngörülüyor."

Pakdemirli, 60 milyon avroluk başvuru çağrısının halen devam ettiğini belirterek, "Ağustos ayının sonuna kadar projelerin alımına devam edilecek. Destek alacak diğer grupların da eylül ve ekim aylarında açıklanması öngörülürken onların da hızla yatırıma geçmeleri sağlanacak." değerlendirmesinde bulundu.

Bu arada, IPARD-II 5. Çağrısı kapsamında hibe desteği sağlanacak 79 proje, "43 besi çiftliği, 23 süt çiftliği, 7 adedi broyler, 3 soğuk hava deposu, 2 süt işleme, bir kanatlı eti işleme yatırımı" şeklinde sıralanırken onaylanmış projeler ile başvuru sahiplerine dair liste, "www.tkdk.gov.tr" internet adresinden duyuruldu.