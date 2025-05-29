Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi'nde hak sahipleri belirlendi: Her ay asgari ücret kadar gelirleri olacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi'nin ilk aşamasında, 4 bin 351 hak sahibi belirlendiğini bildirerek, "İnşallah süreci hızlandıracağız ve en kısa zamanda bu kardeşlerimizin hayvanlarına kavuşmasını sağlayacağız" dedi.

Ayaş'ta hayvancılık işletmesini ziyaret eden Yumaklı, bu projeyle TİGEM'de bulunan damızlıkların da uygun maliyetlerle üreticilere verileceğini belirterek, "Proje sonunda, kırmızı et üretiminde asıl ihtiyacımız olan besilik materyalin, kendi hayvanlarımız tarafından karşılanmasını amaçlıyoruz" diye konuştu.

Projede hak sahipliği için belirlenen kriterler

Projenin, 3 yıllık etaplar halinde sürmesini hedeflediklerini anlatan Yumaklı, bu kapsamda aile işletmelerini güçlendirmeyi önemsediklerini, genç ve kadın üreticilerin de yer almasını öncelediklerini dile getirdi.

Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi'nin şartları

Projenin ilk etabında 60 bin hayvan dağıtımı için 4 bin 351 hak sahibi belirlendiğini belirten Yumaklı, 6 bin 472 yetiştiricinin de beklemede olduğunu aktardı. Seçimlerin yazılımla belirlendiğini söyleyen Yumaklı, kriterlere ilişkin de şöyle konuştu:

"20 baş altı üretim yapan aile işletmelerine, kadınlara, 41 yaş altı gençlere, veteriner hekimlere, ziraat ve gıda mühendislerine, deprem bölgesindeki üreticilere, üretim planlamasına konu ettiğimiz 19 şehre, birinci derecede tarım örgütüne üye olan yetiştiricilerimize, yem üretimini yapabilecek olan işletmelere, şehit yakını, gazi ve engelli vatandaşlara artı puan verecek şekilde belirledik.

Veterinerler ile ziraat veya gıda mühendislerine 30 damızlık

Üretici başına, 5 ile 15 arasında değişecek şekilde bütün aşıları yapılmış gebe damızlık hayvanların verilmesini sağlayacağız. Eğer projeden faydalanmak isteyen arkadaşlarımız, veteriner hekim, ziraat veya gıda mühendisi ise bu sayı onlar için 30'a kadar çıkabilecek."

"Her ay bir asgari ücret kadar gelirleri olacak"

Projeden faydalananlara hayvan başına 1500 lira yıllık, 18 bin lira bakım beslenmeyle ilgili destek verildiğine dikkati çeken Yumaklı, "Yani 15 hayvan aldığını varsaydığımız bir üreticimizin, her ay bir asgari ücret miktarı kadar geliri olacak. Yine Ziraat Bankasından iki yıllık ödemesiz 3 ila 5 yıl vadeli kredi de almış olacaklar. Bu kapsamda, toplamda yetiştiricilerimizin yaklaşık yüzde 85'e kadar bir faiz indirimine kavuşacaklarını söyleyebiliriz. Hayvanların 1 yıllık sigortası da TİGEM tarafından yapıldı." diye konuştu.

"Hak sahiplerinin yüzde 41,6'sı kadın, yüzde 80,5'i genç"

Yumaklı, projeye genç ve kadın üreticilerinin ilgisinin yoğun olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

"Hak sahiplerinin yüzde 41,6'sı kadınlar, yüzde 80,5'i de gençlerden oluştu. Yüzde 14,8'i veterinerlerden, ziraat mühendisi ve gıda mühendislerinden oluşuyor. Hak sahibi yetiştiricilerimizin, yüzde 91'inin halihazırda yetiştiricilik yapan kardeşlerimizden oluşuyor. Bu da üretimin sürekliliği açısından çok önemli. Hak sahiplerinin yüzde 59'u, deprem ve üretim bölgesinden oluştu."

Kurbanlık denetimleri devam ediyor

Yaklaşan Kurban Bayramı'na ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Yumaklı, toplamda 628 kurbanlık satış yeri olduğunu söyledi.

Yumaklı, veteriner yol kontrol noktalarıyla hayvan hareketlerini denetlemeye devam ettiklerini belirterek, "Bir vize uygulaması getirdik. Herhangi bir yerden kurbanlık için ya da başka bir sebeple olsun hayvanını başka bir ile göndermek isteyen bir yetiştirici varsa, mutlaka bulunduğu il ya da ilçe tarım müdürlüklerinden bir hayvan sağlık sertifikası almak durumunda. Bu sertifikayı alırken de kendisine gideceği ilin üzerindeki yol kontrol noktalarından bir tanesine mutlaka uğraması ve burada vize yaptırmasını istiyoruz." dedi.

Yeterli miktarda kurbanlığın satışa sunulduğuna işaret eden Yumaklı, kurbanlık satışıyla alakalı bir sorun olmadığını vurguladı. Tarım Cebimde uygulamasıyla kurbanlık hayvanların küpelerinden kontrol edilebildiğini anımsatan Yumaklı, küpe numarası sayesinde hayvanların yaşının cinsinin ırkının öğrenilebildiğini sözlerine ekledi.