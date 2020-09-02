Kırtasiyecilerden kredi desteği talebi

02 Eylül 2020

Tüm Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD) Başkanı Mehmet Helvacıoğlu, kurşun kalem, boya, defter, silgi gibi kırtasiye malzemelerinde yüzde 8 olan KDV oranının yüzde 1'e düşürülmesi gerektiğini belirterek, "Yeni tip koronavirüs salgınından etkilenen kırtasiye sektörünün nefes alabilmesi için mutlaka kredi desteği verilmeli." ifadelerini kullandı.

Helvacıoğlu, yazılı açıklamasında, COVID-19 salgını nedeniyle yüz yüze eğitimin 21 Eylül'e ertelenmesinin kırtasiye sektörünü olumsuz etkilediğini bildirdi.

Kırtasiye ürünlerinin bazılarında KDV oranının yüzde 18, bazılarında yüzde 8 olduğunu hatırlatan Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"2004'te alınan kararla kurşun kalem, boya kalemi, sulu boya, pastel boya, okul defteri, silgi, kalemtıraş, cetvel, pergel, gönye, iletki gibi kırtasiye ürünlerinde KDV oranı yüzde 18'den yüzde 8'e indirilmişti. Dar gelirli kişilerin kırtasiye ürünlerine daha kolay ulaşımı ve sektörün önünün açılması için bu ürünlerde yüzde 8 olan KDV oranının yüzde 1'e düşürülmesini istiyoruz. Buna karşın versatil kalem gibi bazı ürünlerde oran yüzde 18 olarak kalmıştı, bu da yüzde 8'e düşmeli."

Helvacıoğlu, KDV oranının en kısa sürede makul seviyelere düşürülmesi için girişimlerde bulunduklarını ve ilgili kurumlara dilekçe gönderdiklerini vurguladı.

"COVID-19 salgınından etkilenen kırtasiye sektörünün nefes alabilmesi için kredi desteğinin de mutlaka verilmesi gerektiğine" dikkati çeken Helvacıoğlu, "Bu destek kırtasiye sektöründe ne kadar çok firmaya ulaşırsa çarklar o kadar hızlı dönecektir. Taleplerimiz, isteklerimiz zinciri tamamlayan birer halka görevi görüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA