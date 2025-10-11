Kış ayının vazgeçilmez bitkisi kilosu 1500 TL'den satılıyor!

Mevsim geçişleriyle birlikte soğuk algınlıklarının artması, şifa deposu ıhlamura olan ilgiyi de artırdı.

Aktarlarda kilosu 1500 TL’ye satılan ıhlamur, kış aylarının en çok tercih edilen bitkisel ürünü oldu.

Aktar Recai Doğanay, "Şu anda çiçek ıhlamurun kilosu 1500 TL’den satılıyor. Ihlamurun çiçeği ne kadar çok olursa rayihası da o kadar çok olur. En iyi ıhlamur, çiçeği açmaya başladıktan sonra toplanan ıhlamurdur. Erken veya geç toplanan ıhlamur pek iyi olmuyor" dedi.

Kış çayı olarak kullanılan diğer bitkilerin fiyatlarına ilişkin de bilgi veren Doğanay, adaçayının kilosunun 700 TL, hibisküsün 600 TL, tarçının 600 TL, zencefil ve zerdeçalın kilosunun 400 TL, papatyanın kilosunun 1100 TL ve hatmi çiçeğinin kilosunun 1000 TL olduğunu söyledi.

Ihlamur nasıl demlenmeli?

Ihlamurun nasıl demlenmesi gerektiği hakkında bilgi veren aktar Recai Doğanay, ıhlamurun genelde yanlış demlendiğini belirterek şunları söyledi:

"Eskiden sobanın üstünde kalan ıhlamur saatlerde kaynar dururdu. Bu yanlış bir yöntem. Ihlamurun taze içilmesinde büyük fayda var. Ihlamur yapılacaksa su, önce geniş bir tencere veya güğümde kaynatılmalı. Daha sonra ıhlamuru kaynamış suya atacaksınız. 2 dakika ateşte beklettikten sonra 15 dakika demlemeye bırakacaksınız. İçerisine diğer bitki çayları atılacaksa da yöntem böyle olacak. 15 dakika sonrasında ılık hale gelen ıhlamuru ister ballı ister sade olarak tüketebilirsiniz. Uzmanlar, ıhlamuru çay gibi değil de dediğim yöntemle tüketmenin daha faydalı olduğunun altını çiziyor" dedi.