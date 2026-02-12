Kış fırtınası petrol arzını vurdu: IEA 2026 için artış bekliyor

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), ocak ayında ABD'deki şiddetli kış fırtınası ile Kazakistan, Rusya ve Venezuela'daki ihracat kısıtlamalarının küresel petrol arzını aşağı çektiğini, önümüzdeki aylarda toparlanma beklediğini açıkladı. Paris merkezli IEA, ocak ayında arzın günlük 1,2 milyon varil azaldığını, bunun 860 bin varilinin ABD'den, 220 bin varilinin ise Kanada'dan kaynaklandığını belirtti.

Kuruluş, 2026'da küresel petrol arzının günlük 2,4 milyon varil artacağını, artışın OPEC+ ve OPEC dışı üreticiler arasında eşit dağılacağını öngördü. Önceki tahmin 2,5 milyon varil seviyesindeydi. IEA ayrıca arzın talebi 3,73 milyon varil/gün aşacağını tahmin etti; bu beklenti geçen ay 3,69 milyon varil olarak açıklanmıştı.

İran'ın üretimi siyasi gerilimlere rağmen korundu

Kazakistan'daki ana ihracat terminalindeki aksaklıklar ve bir sahadaki elektrik kesintisinin arz üzerinde baskı oluşturduğu; Rusya'nın günlük üretiminin 350 bin varil, Venezuela'nın ise 210 bin varil azaldığı kaydedildi. Venezuela'da kısmi ihracatın yeniden başlamasıyla üretimde toparlanma bekleniyor. İran'ın üretimi ise ocakta siyasi gerilimlere rağmen 3,45 milyon varil düzeyini korudu ve bu yıl ortalama 3,3 milyon varil seviyesinde öngörülüyor.

Talep tarafında IEA, 2026 küresel petrol talep artış tahminini günlük 930 bin varilden 850 bin varile düşürdü. 2025'te talep artışı 770 bin varil olarak gerçekleşmişti. Çin'in talep büyümesine en büyük katkıyı vermeye devam edeceği, petrokimya ürünlerinin bu yılki artışın yarısından fazlasını oluşturacağı belirtildi.

Ajans ayrıca, 2025'te küresel petrol stoklarının günlük ortalama 1,3 milyon varil arttığını ve denizde tutulan toplam petrolün 248 milyon varile çıktığını; bunun da yüzde 70'inden fazlasının yaptırımlı petrol olduğunu vurguladı.