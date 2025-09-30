Kış gelmeden etiketler kabardı: Giyim ve ayakkabıya yüzde 30 zam geliyor

Havaların soğuması ve okulların açılması ile birlikte masraflar katlanıyor. Kırtasiye alışverişi, giyim ve ayakkabı ihtiyacı derken vatandaşın eylül ekstresi kabardıkça kabardı. Kış öncesi bot ve mont fiyatları 10 bin lirayı aşarken sektör temsilcileri ise yüksek maliyet baskısına rağmen fiyatların enflasyonun üzerine bile çıkamadığını belirtiyor.

Vatandaş kışlık alışveriş için indirim günlerini beklediğini söylerken, üretici ise maliyet artışlarını yeterince yansıtamadıklarını ve sektörün çok zor durumda olduğunu belirtiyor.

Şirketler sezon fiyatıyla ürün satamayınca indirime gidiyor

Cumhuriyet'in haberine göre; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektör Meclisi Başkanı Şeref Fayat, fiyat artışlarının geçen yıla oranla sınırlı kaldığını belirterek; “2025’te yüzde 25-30 seviyesinde bitmesini beklediğimiz enflasyona rağmen maliyetleri yansıtamadık. Kış ürünlerinde ancak yüzde 20 civarında fiyat artışı yaptık. Perakendede yüzde 20 ila 35 daralma var. Şirketler sezon fiyatıyla ürün satmakta zorlanıyor, indirimler erken başlıyor” dedi.

2026'da fiyatlar en az yüzde 30 artacak

Türkiye’de iplik ve kumaş üreticilerinin kur baskısı nedeniyle fiyat düşüremediğini belirten Fayat, 2026'ın ikinci yarısında daha yüksek fiyat artışına gideceklerini ifade ederek, “Sektör önümüzdeki yıl da enflasyonun altında kalmayı kaldıramaz, üretim ve perakendede satış fiyatları en az yüzde 30 artacaktır" ifadelerini kullandı.

Yüzde 600’e varan kira artışı etikete de yansıyor

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Toygar Narbay ise iç pazarda en büyük sorunun yüksek kiralar olduğunu vurgulayarak bunun da fiyatlara yansıdığını savundu.

BIRLEŞMIŞ Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel de 10 uzama yılını dolduran kontratlarda yüzde 600’e varan kira artış talepleriyle karşı karşıya kaldıklarını belirterek, "Mülk sahibinin 10 uzama yılını dolduran kontratlarda ‘sebepsiz fesih’ hakkının olması kiracının elini kolunu bağlıyor” dedi, yüksek kiranın etiketlere de yansıdığını söyledi.