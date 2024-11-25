Kış meyveleri bu yıl herkesin yüzünü güldürdü: Vatandaş C vitaminine doyacak

Soğuk kış günlerinin vitamin deposu mandalina ve portakal, rekoltenin yüksek olduğu bu yıl, geçen sezona göre daha uygun fiyatlarla satışa sunuldu. Kış aylarında bolca tüketilen bu lezzetli meyveler, hem satıcıyı hem de tüketiciyi memnun ediyor.

Tuzpazarı esnafından Ali Rıza Çetin, bu yıl yaşanan bolluğun fiyatlara olumlu yansıdığını belirtti. Çetin, "Kış mevsiminde en çok tercih edilen meyveler arasında mandalina ve portakal yer alıyor. Geçen yıl 70 liradan satılan portakal bu yıl 50 liradan, mandalina ise aynı fiyatla, 50 liradan tezgahlardaki yerini aldı. Rekoltenin yüksek olması fiyatları düşürdü" dedi.

Portakal ve mandalina dışında, kış mevsiminin bir diğer favorisi olan nar ve elma da 60 liradan satışa sunuluyor. Esnaf, fiyatların geçen yıla göre düşmesiyle tüketicilerin kış meyvelerine daha fazla ilgi gösterdiğini ifade etti.

Mandalina ve portakalın sadece meyve olarak değil, doğal meyve suyu olarak da tüketicilere sunulduğunu belirten Çetin, “Evde hazırladığımız taze portakal ve mandalina suları da büyük ilgi görüyor. Kışın soğuk günlerinde hem lezzet hem de sağlık açısından bu meyveler vazgeçilmez bir tercih oluyor” şeklinde konuştu.

Bu yıl yaşanan bolluk, hem tüketicilerin bütçesini koruyor hem de kış sofralarını lezzetlendiriyor.