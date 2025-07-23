Kış tatiline ilgi arttı: Harcamalar 4 katına çıktı

Yılın ilk çeyreğinde yerli turistlerin yaptığı kış tatili harcamaları, son iki yılda yaklaşık 4 kat artarak 23 milyar liraya yaklaştı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, yaz aylarının yanı sıra kış döneminde yapılan seyahatlere olan ilgi de artarak devam ediyor.

Ara tatil dönemini de kapsayan ocak–mart aylarında, "gezi, eğlence, tatil" amaçlı seyahat sayısı 2023'te 1 milyon 878 bin olarak kaydedilirken, bu rakam 2025'in aynı döneminde yüzde 31,7 artışla 2 milyon 474 bine çıktı.

Seyahat sayısındaki artış, harcamalara da yansıdı. 2023'ün ilk üç ayında bu amaçla yapılan toplam harcama yaklaşık 6 milyar lirayken, bu yılın aynı döneminde 22,9 milyar liraya ulaştı. Böylece kış dönemi seyahat harcamaları iki yılda yaklaşık 4 kat artış göstermiş oldu.

Yakınlarını ziyaret edenlerin harcaması 39 milyar lirayı aştı

Verilere göre, yılın ilk çeyreğinde yakınlarını ziyaret amacıyla yapılan seyahatler de önemli oranda arttı. 2024'ün ilk üç ayında 6 milyon 643 bin kişi bu amaçla seyahate çıkarken, 2025'in aynı döneminde bu sayı yüzde 35,7 artarak 9 milyon 20 bine ulaştı.

Seyahat sayısındaki yükseliş, harcama tutarlarını da etkiledi. 2023'te yaklaşık 12 milyar lira olan “yakın ziyareti” harcamaları, bu yıl aynı dönemde 38,7 milyar liraya çıktı. Böylece bu kategorideki harcamalar da iki yılda 3 katın üzerinde artmış oldu.