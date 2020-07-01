Kısa çalışma dönemi bitenlere de destek

01 Temmuz 2020

Hüseyin GÖKÇE/ANKARA

İstihdam Kalkanı paketinde yer alması beklenen kısa çalışma ödeneği, ücretsiz izin desteği ve işten çıkarma yasağındaki süre uzatımı, paketten bağımsız olarak Cumhurbaşkanlığı kararı ile gerçekleştirildi. Kararda eski uygulama da değiştirilerek, kısa çalışma ödeneğinden yararlanılan dönemin, işsizlik ödeneğinden düşülmemesi hükme bağlandı.

1 ay uzatılacak hükmü

Kısa çalışma ödeneği ile ilgili daha önce yapılan açıklamada, sürenin 3 ay uzatılacağı ve ücret desteği sağlanmayacağı belirtilmişti. Buna rağmen dünkü Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararında, hem ücret hem de prim desteğiyle sürenin 1 ay uzatılacağı hükmü yer aldı. Buna göre, COVID-19 nedeniyle 30 Haziran’a kadar kısa çalışma başvurusunda bulunan işletmeler için kısa çalışma ödeneğinin süresi, yeni bir başvuru ve uygunluk tespiti yapılmasına gerek olmadan 1 Temmuz’dan itibaren 1 ay süreyle uzatılacak. Bu durumdaki işyerleri, daha önce kısa çalışmadan yararlanan işçiler için, aynı şartları aşmamak kaydıyla yararlanabilecekler. Karar tarihinde kısa çalışma uygulaması devam eden işyerleri ise sürenin bitiş tarihinden itibaren 1 ay daha bundan yararlanabilecek.

Ücretsiz izin desteği

Gerek daha önce yararlanılan dönem için gerekse, bundan sonra yararlanılacak bir aylık dönem için işsizlik ödeneğinden düşülmeyecek. Yani herhangi bir sebeple daha sonra işten ayrılan sigortalılar, işsizlik ödeneğinden başlangıçtaki hakları kadar yararlanabilecekler. Düzenleme ilk yayınlandığında, kısa çalışma süresinin, işsizlik ödeneğinden düşülmesi öngörülüyordu. Aynı karar uyarınca, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller dışındaki işten çıkarma yasağı ile işverene ücretsiz izin desteği uygulamalarının süresi de 1’er ay uzatıldı.

Kısa çalışma başvurusu alınmayacak



Cumhurbaşkanlığı kararını değerlendiren Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İŞKUR Yönetim Kurulu kararıyla 1 Temmuz 2020’den itibaren dışsal etkiler kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle yeni kısa çalışma başvurusu alınmayacağını bildirdi. Uzatmadan yararlanabilmek için yeni bir başvuruya ihtiyaç olmadığını ifade eden Bakan Selçuk, uzatılan süre için yeni bir uygunluk tespitinin de yapılmayacağını bildirdi. Selçuk, sadece ilk 3 aylık dönemde kısa çalışma ödeneğinden yararlanan işçilerin, yine aynı dönemde uygulanan çalışılmayan süreler kadar bu haktan yararlanabileceği bilgisini verdi. Selçuk, kısa çalışma ödeneği desteğinden bugüne kadar 3.5 milyonu aşkın işçi için 13.5 milyar liranın üzerinde ödeme yapıldığını anlatırken, “1 aylık uzatma için işverenlerden yeni bir talep alınmayacak. Ancak normal faaliyetine başladığı için 1 aylık uzatmadan faydalanmak istemeyen veya daha önce uygulanan çalışılmayan süreleri azaltmak isteyen işverenlerimizin bu durumu İŞKUR birimlerine bildirmeleri gerekmektedir” ifadelerini kullandı.