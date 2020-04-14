Kısa çalışma genişletilsin tüm sektörler mücbir sebep kapsamına alınsın

14 Nisan 2020

Esra ÖZARFAT

BURSA - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yüksek İstişare Kurulu, internet üzerinden yaptığı toplantıda koronavirüsün ekonomiye etkilerini değerlendirdi. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye’de ilk vakanın görüldüğü tarihte Kriz Yönetim Ekibi oluşturarak, Acil Eylem Planı’nı ortaya koyduklarını belirtti. Her gün yaklaşık bin 200 talebe cevap verdiklerini, alınabilecek önlemleri rapor haline getirerek düzenli olarak bakanlıklar ve TOBB ile paylaştıklarını kaydeden Burkay, üyelerden gelen talepler arasında; Kısa Çalışma Ödeneği’nden yararlanma kriterlerinin kaldırılıp, tüm çalışanları kapsayacak şekilde düzenlenmesinin ilk sırada yer aldığını, ikinci olarak ise istisnasız tüm sektörlerin mücbir sebep kapsamına alınmasının yer aldığını bildirdi. Burkay, “Ayrıca Kısa Çalışma Ödeneği başvurularının daha hızlı sonuçlanması için talep edilen evrak sayısının azaltılmasını olumlu buluyoruz. Buna ilave olarak işverenin beyanının esas kabul edilmesi onay süreçlerini hızlandırması noktasında da iş dünyamızın talebi var” diye konuştu.

Toplantıya katılan BTSO Yüksek İstişare Kurulu üyeleri taleplerini şöyle dile getirdi:

“Vakıflar kira almamalı”

- Özdilek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Özdilek: “Önümüzdeki 3 ay şirketler için çok kritik. Bütün şirketlerin borcu var. Bu 3 aylık dönemi zararsız kapatmak mümkün değil. Ancak hükümetimizin gerekli tedbirleri alacağından şüphemiz yok. Vakıf kiracıları da zor durumda kald. Vakıflar iş yerleri kapalı olduğu sürece kira almamalı. Biz AVM’lerimizdeki kiracılarımızdan kira almayacağız.”

“Kısa Çalışma Ödeneği desteği artırılsın”

- Beyçelik Holding Kurucu Başkanı Faik Çelik: “Bu dönem en çok istihdama dikkat edilmeli. Tüm sektörlerde yılsonuna kadar yüzde 25-30’luk bir daralma bekleniyor. Otomotivde gidişat bu yönde. Eleman çıkarmak istemiyoruz. Ancak bizim sektörümüzde ücret skalası daha yüksek. Kısa çalışma ödeneğinden yüzde 35 istifade edebiliyoruz. Nitelikli elemanlar için ödeme destek rakamının artması ve kapsamın genişletilmesi gerekiyor.”

“Enflasyon muhasebesi gündeme gelmeli”

- Harput Holding Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Etkeser: “Virüs tedbirleri kapsamında çalışma hayatında uygulanmaya konan bazı yöntemler işverene ek maliyetler getiriyor. Servislerin yarı kapasitesiyle işçi taşıması buna örnek. Enflasyon muhasebesi de tekrar gündeme gelmeli.”

“Desteklerde sektör ayrımı yapılmamalı”

- Simge Grup Yönetim Kurulu Başkanı Nezir Gencer: “İstihdamı korumak için mücadele ediyoruz, özellikle ihracatta sıkıntılı bir dönem yaşıyoruz. Uzun yıllardır çaba gösterdiğimiz ihracatla ilgili tüm çalışmalarımızı salgınla birlikte durdurmak zorunda kaldık. Siparişlerimiz elimizde kaldı. Desteklerde sektör ayrımı yapılmamalı, mevcut desteklerin kapsamı genişletilmeli.”

“Kısa Çalışma Ödeneği'nde şart aranmamalı”

- Coşkunöz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Oya Coşkunöz Aktaş: “Desteklerde iyileştirme bekliyoruz. Kısa Çalışma Ödeneği’nde şartların esnetilmesi gerekiyor, yüksek nitelikli çalışanlar için de ödenekler artırılmalı. Bu süreçte firma olarak sağlık sektörünün ihtiyaçlarına yönelik de üretim yapıyoruz.”

“Kriz sonrası destekleri çok önemli”

-B Plas Yönetim Kurulu Başkanı Celal Gökçen: “Ekonominin geleceği açısından kriz sonrası önlemler de son derece önemli. Kriz sonrası talepler eskisi gibi olmayacak. Zor bir dönemden geçiyoruz ancak sonrası daha da zorlu. Kriz sonrası tekrar harekete geçebilmek için farklı destekler gerekebilir. Krize yatırımda yakalanan çok sayıda firma oldu, devam eden yatırımların durması halinde ihtilaflar doğabilir. Emekli çalışanların da kısa çalışma ödeneğine dahil edilmesinde fayda var.”

“Gıdacılar hammadde tedariki sıkıntısı yaşıyor”

- Matlı Holding Genel Müdürü Önder Matlı: “Şu an hammadde tedarikindeki sıkıntıları aşmaya çalışıyoruz. Ülkeler tarım ürünleri ihracatıyla ilgili yasak kararı almaya başladı. Bu yasak sektördeki endişeleri artırıyor. Türkiye hammadde açısından bu krize ithalata en bağımlı olduğu dönemde yakalandı. Öte yandan lojistik sıkıntılarını da aşmaya çalışıyoruz. Kriz sonrası yeni ekonomik düzen konuşulacaksa gıda konusunda yapısal adımların atılması gerekiyor.”

“Satış kanallarının yüzde 70’i kapalı”

- Uludağ İçecek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Kızıl: “Satış kanallarının yüzde 70’ten fazlası kapalı. Sadece market kanalı açık. Bu süreçte kimseyi işten çıkarmayacağız. Maaşları ödemeye devam edeceğiz. Koronavirüs sonrasında güvenli gıdanın önemi artacak.”

“Belirsizlik ekonomiyi daha da etkilenecek”

- Aslanoba Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Aslanoba: “Şu an birçok ülke krizi zamana yaymaya çalışıyor. Çünkü ABD, Almanya gibi ekonomiler bile bu durumu aylarca sürdüremez. Süre uzadıkça ve belirsizlik arttıkça ekonomiler daha fazla etkilenecek.”