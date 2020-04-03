Kısa çalışma için 21 şirket 62.3 bin çalışan

03 Nisan 2020

Şebnem TURHAN



Koronavirüs salgını nedeniyle üretime ara vermek zorunda kalan şirketler hükümetin uygulamaya koyduğu kısa çalışma ödeneğine başvuruyor. Borsa İstanbul’da hisseleri işlem gören şirketler de kısa çalışma ödeneğinden yararlanmak için harekete geçti. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirimde bulunan şimdilik 21 borsa şirketi 62 bin 322 çalışanı için kısa çalışma ödeneği bekliyor.



Aralarında Türkiye’nin devleri Türk Hava Yolları, Mavi Giyim, Menderes Tekstil, Pegasus, , Anadolu İsuzu’nun da olduğu 21 şirket henüz başlangıç. Otomotiv şirketleri üretime verdikleri arayı yeniden gözden geçiriyor. Şayet üretimdeki mola devam edecekse bu şirketlerin de kısa çalışma ödeneğine başvuru yapması bekleniyor.



İşte kısa çalışma ödeneğine başvuran borsa şirketleri ve çalışan sayıları:



THY: 38.849



2019 yıl sonu bilançosuna göre 38 bin 849 çalışanı bulunan THY, KAP’a yaptığı duyuruda küresel salgın ile mücadele kapsamında tüm dış hat uçuşlarının 27 Mart 2020 saat 23:59 itibarıyla geçici süreliğine durdurulduğunu ve iç hat uçuşları ise önemli büyükşehirlere olmak üzere kısıtlı şekilde gerçekleştirileceğini hatırlattı. THY personel maliyetleri için kısa çalışma ödeneği başvurusu yaptığını vurguladı ve ayrıca, diğer maliyet kalemleri için tasarruf tedbirleri alındığını duyurdu.



Pegasus Hava Yolları: 6.164



Pegasus’un açıklamasını Genel Müdür Mehmet Nane bir YouTube kanalında yaptı. Nane, tüm personele gönderdiği 4.5 dakikalık bir videoyla durumu özetlediğini ve çalışanlarının hiçbir endişe taşımadığını ifade etti. Ayrıca Nane, hiç kimsenin bu süreçte işsiz kalmayacağını, kısa süreli ödenek için gerekli başvuruyu yaptıklarını ve sonuç beklediklerini duyurdu.



Menderes Tekstil Sanayi: 4.285



Şirket açıklamasında şunları söyledi: “23.03.2020 tarihi itibariyle fabrikamızın 1 hafta süreyle üretime ara verdiğini, çalışanlarımızın bu süre zarfında yıllık izinlerine mahsuben ücretli izinli sayılacaklarını bildirmiştik. Şirketimiz bünyesinde, tedbirler alınarak belirttiğimiz tarihte (30.03.2020) üretime başlanmıştır. Ancak, 01.04.2020-30.06.2020 tarihleri arasında 3 (üç) ay süreyle daha düşük kapasite ile çalışarak kısa çalışma yapılmasına karar verilmiştir. Konu ile ilgili de kısa çalışma ödeneğine başvurulmuştur.”



Mavi Giyim: 3.844



KAP açıklamasında kısa çalışma ödeneğinden Türkiye'deki tüm çalışanlarının yararlanabilmesi amacıyla 1 Nisan - 30 Haziran 2020 dönemi için Türkiye İş Kurumu'na başvurumuzu yaptıkları ve ilgili kurumun onayını beklediği kaydedildi. Not olarak ise belirtilen tarihlerin sadece başvuru amaçlı olduğu ve mağazaların bu süre boyunca kapalı olacağı şeklinde yorumlanmaması istendi.



Borusan Mannesmann Boru: 1.855



Türkiye ofislerinde uzaktan çalışmaya uygun olan ofis çalışanlarımız için uzaktan çalışma modeline geçildiği fabrika üretim bölümlerimizde ise yine sosyal mesafeyi artırmak ve minimum çalışanla üretimimize devam edebilmek için dönüşümlü çalışma modeline geçildiği belirtildi. Ve kısa çalışma ödeneği başvurusu yapıldı.



Bossa Ticaret: 1.340



25.03.2020 tarihli açıklamada, üretim birimlerinin faaliyetlerine 01.04.2020 tarihine kadar ara verileceği belirtildiği hatırlatılarak “Yaşanan gelişmeler sonucunda, işin gereği gözetilerek ve gerekli tüm tedbirler alınarak 06.04.2020 tarihinde üretim faaliyetlerine yeniden başlanacaktır. Ayrıca, devlet teşvikleri kapsamında kısa çalışma ödeneği uygulamasından faydalanılması için gerekli başvurular yapılmıştır” denildi.



Doğtaş Kelebek Mobilya: 1.330



KAP açıklamasında, “Genel müdürlük ve perakende mağaza çalışanlarımız için "Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde 30.03.2020 tarihi itibariyle İŞKUR'a başvuruda bulunmuştur. Başvurumuzla ilgili olarak kurum onayı beklenmektedir” denildi.



Sarkuysan Elektrolitik: 1.095



Şirket yönetim kurulu tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 etkilerini azaltmaya yönelik alınan önlemler çerçevesinde, kısa çalışma ödeneği uygulamasından yararlanmak üzere gerekli başvuruların yapılmasına oy birliğiyle karar verdi.



Söktaş Tekstil Sanayi: 980



Aydın Söke’deki fabrikasında 22 Mart’tan itibaren 1 hafta ücretli izin kullandıran şirket 30 Mart’ta üretime başladı. KAP açıklamasında çalışanlarımıza ödenen maaş ve ücretlerin bir kısmının resmi makamlar nezdinde ödenmesi imkanını tanıyanı kısa çalışmaya başvurulduğu ve 1 Nisan’dan itibaren kısa zamanlı çalışma modeline geçildiği belirtildi.



Anadolu İsuzu: 817



Salgın etkilerini azaltmaya yönelik alınan önlemler çerçevesinde, tedarik ve teslimat süreçlerindeki aksamalar değerlendirilerek; şirketimizin üretim faaliyetlerine 30.03.2020 tarihinden başlamak üzere 9 gün süreyle ara verileceği kaydedildi. 1 Nisan-30 Haziran 2020 tarihleri arasında kısa çalışma yapılması için başvurulduğu vurgulandı.



Dagi Giyim Sanayi: 398



Tüm mağazalarını 19 Mart’ta kapatan şirket bu hafta kısa çalışma ödeneği başvurusunu yaptı. Bir dikkat çekici KAP bildirimi ise çalışan sayısında yaşandı. 2019 sonu itibariyle 446 çalışanı olan şirket bu hafta sayının 398’e düştüğünü bildirdi.



İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi: 341



Şirketten yapılan açıklamada, salgın kapsamında 2 Nisan’da kısa çalışma ödeneğine başvurdu. Onayı bekliyor. Bununla birlikte yeni tip salgına karşı çalışanların korunması amacıyla üretim tesislerinde tüm tedbirlerin alınmış olduğu ve üretim faaliyetinin devam ettiği vurgulandı.



Safkar Ege Soğutmacılık: 175



Şirket, Covid-19 virüsü nedeniyle 31.03.2020 itibariyle 1 Nisan 2020 –30 Haziran 2020 tarihleri arasında, şirket merkezi ve İstanbul, Adana şubeleri de dahil olmak üzere, kısa çalışma yapılması için İş Kurumu Genel Müdürlüğü'ne başvuru yapıldığını duyurdu.



Yayla Enerji Üretim Turizm: 157



KAP açıklamasında salgın kapsamında kısa çalışma ödeneği başvurusunun 02.04.2020 tarihi itibariyle yapıldığı ve başvurunun 1 Nisan 2020 - 30 Haziran 2020 tarihlerini kapsadığı kaydedildi. Şirket ilgili İŞKUR onayı bekliyor.



Bosch Fren Sistemleri: 146



Daha önce fabrikasında üretime 6 Nisan’da başlayacağını duyuran şirket yeni bir açıklama ile bu süreyi 13 Nisan’a kadar uzattı. Şirket aynı zamanda kısa çalışma ödeneğine başvurdu.



Ayes Çelik Hasır ve Çit: 148



Şirket, salgının hem küresel hem yurtiçi piyasalarda göstermiş olduğu olumsuz etkilerden dolayı, çalışma sürelerini gözden geçirdiğini belirtti. Açıklamada “1 Nisan 2020 tarihinden itibaren Dilovası Fabrika ve Genel Merkez olmak üzere bu iki lokasyonumuzda haftalık çalışma sürelerinin 3 ay boyunca 1/2 oranında azaltılmasına ve kısa çalışma ödeneğine başvurulmasına karar verilmiştir” denildi.



Sönmez Pamuklu Sanayi: 107



Şirket, gerek virüsün ülke genelinde yayılmasını önlemek, gerek şirket çalışanları ve gerekse ailelerinin salgına maruz kalmaması, gerekse de piyasada durma noktasına gelen işlerden ötürü, 01 Nisan ve 30 Haziran 2020 tarihleri arasında faaliyetimize ara verilmesine karar vererek kısa çalışma ödeneğine başvurdu.



Beyaz Filo Oto Kiralama: 104



Şirket, Ankara Müzayede Şubesi, Ankara Opel Şubesi ve Balıkesir Şubesi çalışanları için kısa çalışma ödeneği başvurusu yaptı.



İzmir Fırça Sanayi: 95



Üretim faaliyetlerine devam edilmesine karşılık, salgın nedeniyle büyük kurumsal müşterilerin perakende satış faaliyetlerine ara vermesi ve taleplerini ertelemeye başlaması ile birlikte dönüşümlü üretim modeline geçilmesine karar verildiği kaydedildi. Açıklamada kısa çalışma ödeneği başvurusu yapıldığı belirtildi.



Temapol Polimer Plastik: 88



Şirket KAP açıklamasında çalışanlarının sağlığının korunması ve iş güvenliğinin sağlanması, salgın nedeniyle ekonomik şartların zora girmesi ile, çoğu müşteri ve tedarikçilerimizin faaliyetlerine ara vermesi nedeniyle, üretimi sağlayacak düzeyde sipariş-talep oluşmaması ve bu durumun ilerleyen dönemlerde de devam edeceği öngörülmesi nedeniyle, üretim faaliyetine 02.04.2020-08.04.2020 tarihleri arasında ara verilmesine, kısa çalışma ödeneğine de başvurulmasına karar verdiğini belirtti.



Dagi Yatırım Holding: 4



Şirketin, salgın ile mücadele kapsamında "Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde çalışanlar için Kısa Çalışma Ödeneği Başvurusu ilgili kuruma yapıldığı duyuruldu.