Kısa çalışma ödemeleri başladı

22 Nisan 2020

ANKARA(DÜNYA)-TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk telekonferansla kısa çalışmayı konuştu.

TOBB’un organizasyonuyla Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve bakanlık bürokratları, Kısa Çalışma Ödeneği Bilgilendirme Seminerinde webinar üzerinden bir araya geldiler. Seminer TOBB’un Youtube kanalından da canlı yayınlandı.

Bakan Zümrüt Selçuk, kısa çalışma ödeneğinde, gerek başvuru gerekse yararlanma şartlarını esnettiklerini belirterek, ilk ödemlerin başladığını bildirdi. Firmaların Mart a ayına ilişin başvurularına istinaden ödemelerin, Mayıs ayı beklenmeden yapıldığı bilgisini veren Selçuk, “Ramazan ayını da dikkate alarak, firmaların bordro dönemini beklemeden ödemeleri erkene çektik” diye konuştu.

Bakan Selçuk ile karşılıklı görüşme sırasında TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, kısa çalışma ile ilgili gelen soruları da iletti. Hisarcıklıoğlu, görüşmenin başında yaptığı konuşmada ise kısa çalışma ödeneğine yapılan başvurunun 15 yıllık dönemdeki sayının birkaç katına ulaştığına dikkat çekerek, “Yaşanan her sıkıntıyı Bakanlığımızla paylaşıyoruz. Bunların da kısa zamanda çözüleceğine inanıyoruz” dedi” dedi.

Ücretsiz izin desteğine başvuralar başladı

Öte yandan kısa çalışma ödeneğinin ardından, 3 ay süreyle ücretsiz izne çıkarılanlara nakdi destek sağlanmasını öngören desteğe başvurular da başladı.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, nakdi ücret desteği için başvuruların SGK’nın internet sitesi üzerinden açılan bir link aracılığıyla yapılabileceğini kaydetti.