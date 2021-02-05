Kısa çalışma ödemeleri bugün başlıyor
Pandeminin başından bu yana kısa çalışma ödeneği kapsamında 27.6 milyar lira ödeme yapıldığını bildiren Bakan Selçuk, ocak ayı ödemelerinin ise bugün başlayacağını açıkladı.
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, pandeminin başından bu yana kısa çalışma ödeneği kapsamında 3.8 milyon kişiye 27.6 milyar lira ödeme yapıldığını bildirdi.
Ocak ayına ilişkin ödemelerin bugün başlayacağı bilgisini veren Selçuk, 1 milyon 320 bin kişiye, 2.1 milyar lira kısa çalışma ödemesi yapılacağını aktardı.