Kısa çalışma ödeneği başvurusunu kimler yapabilir?

Kısa çalışma ödeneği konusunda beklenen adım atıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile kısa çalışma ödeneği uzatıldı. Buna göre, kısa çalışma başvuruları 1 Aralık itibarıyla yeniden başladı.

Kararın ardından açıklamada bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüs nedeniyle zorlayıcı sebep kaynaklı kısa çalışma uygulaması kapsamında yeni başvuruların 1 Aralık 2020 tarihi itibarıyla tekrar başlayacağını söyledi. Bakan Selçuk, “Koronavirüs nedeniyle 30 Haziran tarihine kadar Kısa Çalışma Ödeneğine başvurmayan işyerlerimiz 31 Aralık 2020 tarihine kadar İŞKUR’a başvurmaları durumunda 1 Aralık 2020 tarihinden sonraki dönem için 3 ay süreye kadar Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanabilecekler” dedi.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, daha önce kısa çalışma ödeneğinden yararlanan işyerlerinin ilave işçileri için de kısa çalışma ödeneği talebinde bulunabileceğini söyledi. Bakan Selçuk, "Bu işyerlerimiz daha önce kısa çalışma uygulamasından yararlanmayan işçilerini de bildirerek başvuru yapabilecek” ifadelerini kullandı. Bakan Selçuk ayrıca daha önce başvuran işyerlerimizde kısa çalışmadan yararlanan işçileri için yeni bir başvuruya gerek olmadığını ve uzatma kapsamında Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanmaya devam edebileceklerini belirtti.

Kısa çalışma başvurusu nereden yapılır?

Kısa çalışma ödeneği için başvurular e-Devlet üzerinden yapılmaktadır. Ödenek için başvurular 31 Aralık 2020 tarihine kadar devam edecektir.

Kısa çalışma ödeneği ne kadar?

Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son oniki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının % 60’ıdır. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının % 150’sini geçemez.

Kısa çalışma ödeneği, işyerinde uygulanan haftalık çalışma süresini tamamlayacak şekilde çalışılmayan süreler için, işçinin kendisine ve aylık olarak her ayın beşinde ödenir. Ödemeler PTT Bank aracılığı ile yapılmaktadır. Ödeme tarihini öne çekmeye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yetkilidir.