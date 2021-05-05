Kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) uzatıldı mı?

Kısa çalışma ödeneği uzatıldı. Düzenlemeye ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamada, "Tüm sektörler için geçerli olmak üzere nisan, mayıs, haziranı kapsayacak şekilde kısa çalışma ödeneği uygulamasına devam etme kararı aldık. Turizm sektöründe mayısta sona erecek KDV indirimlerinin haziran sonuna kadar devam etmesine karar verdik." ifadeleri kullanıldı.

Kısa çalışma ödeneği başvurusu nereden yapılır?

Kısa çalışma ödeneği için başvurular e-Devlet üzerinden yapılmaktadır.

Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son on iki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının % 60’ıdır. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının % 150’sini geçemez.