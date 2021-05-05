Kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) uzatıldı mı?
Kısa çalışma ödeneği geçtiğimiz süreçte yapılan düzenleme ile birlikte uzatıldı. Yapılan düzenleme ile kısa çalışma ödeneğinin ne zaman biteceği belli oldu. Buna göre, tüm sektörler için geçerli olmak üzere nisan, mayıs ve haziran aylarında kısa çalışma ödeneği uygulamasına devam edilecek. Ayrıca turizm sektörü için de KDV indirimi haziran ayının sonuna kadar sürecek.
Kısa çalışma ödeneği uzatıldı. Düzenlemeye ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamada, "Tüm sektörler için geçerli olmak üzere nisan, mayıs, haziranı kapsayacak şekilde kısa çalışma ödeneği uygulamasına devam etme kararı aldık. Turizm sektöründe mayısta sona erecek KDV indirimlerinin haziran sonuna kadar devam etmesine karar verdik." ifadeleri kullanıldı.
Kısa çalışma ödeneği başvurusu nereden yapılır?
Kısa çalışma ödeneği için başvurular e-Devlet üzerinden yapılmaktadır.
Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son on iki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının % 60’ıdır. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının % 150’sini geçemez.