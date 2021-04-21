Kısa çalışma ödeneği ne zaman sona erecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kısa çalışma ödeneğinin uzatıldığını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, "Tüm sektörler için geçerli olmak üzere nisan, mayıs, haziranı kapsayacak şekilde kısa çalışma ödeneği uygulamasına devam etme kararı aldık. Turizm sektöründe mayısta sona erecek KDV indirimlerinin haziran sonuna kadar devam etmesine karar verdik." ifadelerini kullandı.

Kısa çalışma ödeneği başvurusu nereden yapılır?

Kısa çalışma ödeneği için başvurular e-Devlet üzerinden yapılmaktadır.

Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son on iki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının % 60’ıdır. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının % 150’sini geçemez.