Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşı konusunda açıklama yaptı. Çok sayıda vatandaş kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak, sorusuna yanıt ararken, Bakan Bilgin açıklamasında bu ödemelerin yapılacağı tarihi açıkladı.

Bakan Vedat Bilgin kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşı ödemelerinin 4 Haziran 2021 Cuma tarihinde hesaplara yatacağını açıkladı.

Kısa çalışma ödemeleri ile işsizlik maaşı ödemelerinde sistemde IBAN bilgisi bulunan vatandaşlar, yapılan ödemeleri hesaplarından çekebiliyor. Diğer yandan sistemde IBAN bilgisi bulunmayanların ödemeleri ise PTT üzerinden T.C. Kimlik Numarasına yapılıyor.

Ödemelerinin hesaplarına yapılmasını isteyenler İŞKUR'un internet sitesinden bilgilerinin güncelleyerek bu ödemelerin hesaplarına yatmasını sağlayabiliyor.