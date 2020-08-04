Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı?

04 Ağustos 2020

Yeni tip koronavirüs pandemisi nedeniyle uygulamaya konan kısa çalışma ödeneği uygulamasının Temmuz 2020'de sona ermesi planlanıyordu ancak pandemi sürecinin olumsuz etkilerinin devam etmesi nedeniyle plan değişti. Kısa çalışma ödeneği Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile bir ay daha uzatıldı.

Kısa çalışma ödeneğinin uzatılmasına dair yayımlanan kararda şu ifadeler yer aldı:

"25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 23’üncü maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde yeni koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle 30/6/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, anılan Kanunun ek 2’nci maddesi kapsamındaki uzatma süresiyle sınırlı kalmaksızın 29/6/2020 tarihli ve 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında belirtilen esaslar çerçevesinde ve söz konusu karar ile uzatılan bir aylık süreden sonra başlamak üzere bir ay uzatılmıştır."

Kısa çalışma ödeneği nedir?

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün tüm dünyayı etkilemesinin ardından Türkiye'de de bu konuda bir takım önlemler alındı. Kısa çalışma ödeneği uygulamasıyla istihdamın korunması planlanırken, kısa çalışmayla çalışılmayan sürelerde işçilere gelir desteği sağlanmaktadır. Aynı zamanda istihdam korunarak, deneyimli personellerin iş kaybının önüne geçilmektedir.

Kısa çalışma ödeneğinin azami uygulama süresi üç ay olarak belirlenmiştir. COVİD-19 nedeniyle işyerinde haftalık çalışma sürelerini geçici olarak en az üçte bir oranında azaltan, tamamen veya kısmen en az dört hafta durduran tüm işverenler kısa çalışma ödeneği için başvuruda bulunabiliyor.