Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı?

Kısa çalışma ödeneği konusunda izlenecek yol haritası belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrasında kısa çalışma ödeneği konusunda atılacak adımları açıkladı.

COVID-19 salgını nedeniyle yaşanan ekonomik sorunların önüne geçilmesi adına uygulamaya geçirilen kısa çalışma ödeneği konusunda açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısa çalışma ödeneğinin uzatıldığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Salgın tedbirlerinden etkilenen hizmet sektörleri başta olmak üzere esnaflarımızın ve şirketlerimizi bulunduğunu da biliyoruz. 311 milyar lirayı bulan destek ve teşviklerle bu sıkıntıları bir nebze hafifletmenin gayreti içerisindeyiz. Sosyal destek kısa çalışma ödeneği, normalleşme desteği başlıkları altında milletimize aktardığımız kaynak 53 milyar lirayı buldu. Kısa çalışma ödeneğinin süresini son kez olarak mart ayının sonuna uzattık." dedi.

Kısa çalışma ödeneği her ay belirlenen tarihlerde sistemde IBAN bilgisi bulunan vatandaşların hesaplarına yatırılıyor. IBAN bilgisi eksik ya da hatalı olan vatandaşlar ise kısa çalışma ödeneğini PTT şubelerinden çekebiliyor. IBAN bilgisi bulunmayan vatandaşlar, bu bilgilerini sisteme girerek güncelleyebiliyor. Bunun için öncelikle https://esube.iskur.gov.tr adresine giriş yapılması ve buradan IBAN bilgisini güncellemesi gerekiyor.