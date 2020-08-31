Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneği şartları

31 Ağustos 2020

Koronavirüs pandemisi sürecinde uygulamaya geçen kısa çalışma ödeneği 2 ay daha uzatıldı. Kısa çalışma ödeneği konusunda açıklamada bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kısa çalışma ödeneğinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 2 ay uzatıldığını açıkladı. Kısa çalışma ödeneğinin uzatılma kararı 31 Ağustos 2020 tarihli ve 31230 Sayılı T.C. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda şu ifadelere yer verildi:

"25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunun geçici 23 üncü maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, yeni koronavüris (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle 30/6/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, anılan Kanunun ek 2 nci maddesi kapsamındaki uzatma süresiyle sınırlı kalmaksızın 29/6/2020 tarihi ve 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında belirtilen esaslar çerçevesinde ve 30/7/2020 tarihli ve 2810 sayılı Cumhurbaşkanı Karar ile uzatılan bir aylık süreden sonra başlamak üzere iki ay uzatılmıştır."

Başvuru şartları

Kısa çalışma ödeneği için belirlenen sürenin uzatılmasının ardından başvuru şartları araştırılmaya başlandı. İşçinin kısa çalışma başlama tarihinden önceki son 60 gün hizmet akdine tabi olanlardan son üç yıl içinde 450 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödenmiş olması şeklinde uygulanacak.