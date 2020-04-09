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  • 'Kısa Çalışma Ödeneği'ne başvuranların %77'sinin 10'dan az çalışanı var'

'Kısa Çalışma Ödeneği'ne başvuranların %77'sinin 10'dan az çalışanı var'

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Kısa Çalışma Ödeneği'ne başvuruların yüzde 77'sinin 10 kişiden az çalışanı olan firmalar tarafından yapıldığını bildirdi.

'Kısa Çalışma Ödeneği'ne başvuranların %77'sinin 10'dan az çalışanı var'
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