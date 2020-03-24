Kısa Çalışma Ödeneği’ne başvurularda KOBİ’ler ilk sırada

24 Mart 2020

Mehmet KAYA

ANKARA - Kısa Çalışma Ödeneği’ne başvuruların genel olarak bütün sektörlere açılmasının ardından başvurular dün itibariyle başladı. DÜNYA’ya bilgi veren İŞKUR yetkilileri, başvuruların elektronik ortamda, her ilde yapılması ve inceleme sonucuna bağlı olması nedeniyle anlamlı bir yorum yapılabilmesi için biraz zaman geçmesi gerektiğini ancak ilk gün itibariyle çeşitli sektörlerden küçük işletmeler ağırlıklı “birkaç bin” başvuru alındığını belirttiler.

Kısa çalışma ödeneğinden yararlanmasında kolaylık sağlamak amacıyla koronavirüs salgını ve buna bağlı olarak devlet tarafından alınan sağlık önlemlerinin “zorlayıcı sebep” olduğu kabul edilmişti. Böylece üretime kısmen ya da tamamen ara vere firmaların tamamının kısa çalışma ödeneğine başvurma hakkı doğdu.

Başvurular için ise virüsün yayılmasını önlemek amaçlı hareketliliğin azaltılması kararı çerçevesinde online form oluşturuldu ve her bir il için ayrı e-mail hesabı açılarak faaliyet gösterilen ilde bu hesaba başvurunun yapılması düzenlemesi getirildi.

İş müfettişleri dosyaları inceleyecek

Bu başvurular yasa gereği iş müfettişlerince incelenecek. İncelemenin büyük kısmının dosya üzerinden olması bekleniyor. İncelemede ağırlıklı olarak bildirilen işçilerin, son 4 ayı (120 gün) kesintisiz olmak üzere, son üç yıl içinde en az 600 gün prim ödemiş olması şartı bulunuyor.

İşletmelerin yararlanma koşulu ise üretime kısmen veya tamamen ara vermiş olma şartı aranıyor. Müfettişlerce başvuruları kabul edilecek firmaların ve işçilerin bilgileri bu aşamadan sonra İŞKUR’a gönderiliyor ve İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanan Kısa Çalışma Ödeneği en fazla 3 ay süreyle yapılıyor. Cumhurbaşkanınca bu sürenin 6 aya uzatılması mümkün.

İŞKUR yetkilileri başvuruların tamamının kabul anlamına gelmediğini hatırlatarak, müfettişlerce onaylanarak ödemeye dönüşeceğinin altını çizdi. Kısa çalışma ödeneğinde başvuruların ağırlıklı olarak “kısmi üretime ara verme” şeklinde beklendiği, işin tamamen durdurulmasının daha az söz konusu olacağının tahmin edildiğini vurguladılar.

Firma açısından kısa çalışma ödeneğine başvurmada kısa çalışma; haftalık çalışma süresinin üçte biri oranında süre faaliyet yapılmaması ya da ardışık veya sürekli olmasa da en az 4 hafta süreyle işin durması olarak tanımlanıyor.

İşverenler e-posta yoluyla başvuruyor



Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi”nde yer alan Kısa Çalışma Ödeneği’ne başvuruda bulunmak isteyen işverenler, İŞKUR İl Müdürlükleri ve Hizmet Merkezleri’ne özel olarak oluşturulan elektronik posta adresleri aracılığıyla gerekli belgeleri göndererek başvurularını yapabiliyor.