Kısa çalışma uzatılsın çağrısı

27 Ağustos 2020

ANKARA (DÜNYA)

TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve TİSK ortak bir açıklama yaparak, kısa çalışma ödeneği uygulamasının 2020 yılı sonuna kadar uzatılmasını istediler.

Açıklamada, salgının başlangıcından bu yana üç konfederasyonun eşgüdüm içinde, çalışanlara olumlu yansıyacak talepleri Cumhurbaşkanı ve bakanlara ilettikleri belirtildi.

Bu noktada en önemli talebin, kısa çalışma ödeneğinden yararlanma şartlarının kolaylaştırılması olduğu hatırlatılan açıklamada,

“Ekonomi yönetimimiz de, kısa çalışma ödeneği, normalleşme desteği ve diğer birçok düzenlemeyle, çalışanın ve işverenin yanında olduğunu gösterdi, göstermeye de devam ediyor” ifadeleri kullanıldı.

Türk İş Başkanı Ergün Atalay, Hak İş Bankası Mahmut Arslan ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol imzasıyla yapılan ortak açıklamada yer alan talepler şöyle:

Kısa çalışma ödeneğinin yıl sonuna kadar sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak uzatılması,

Kısa çalışma ödeneği uygulamasından sistem dışında kalanların yararlanabilmesi için ödeneğe erişimin kolaylaştırılması,

Çalışma barışı ve sosyal adaletin korunması amacıyla kısa çalışma ödeneği ile çalışanın ücreti arasındaki farkı ödemeyi üstlenen işverenler için getirilecek teşvik mekanizması ile işverenin fark ödemesi hususunun özendirilmesi,

İşveren tarafından kısa çalışma ödeneği kapsamındaki çalışana yapılan ücret farkı ödemelerine gelir vergisi muafiyeti sağlanması,

İŞKUR tarafından bazı işyerlerinde kısa çalışma ödeneğinden sehven yapılan ve işverenle-çalışanın kusurunun bulunmadığı fazla ödemelerde, geri ödeme hususunun işçi-işveren ilişkilerini bozmayacak şekilde İŞKUR tarafından giderilmesi, tarafları mağdur etmeyecek bir çözümün bulunması,

İstihdamını koruyan ve toplu iş sözleşmesi ile çalışan işletmelerin, normalleşme sürecinde ilave teşviklerle desteklenmesi.

Salgının en zorlu günlerinden bu günlere hep birlikte ortak akılla ulaştık, bundan sonra da üzerimize düşeni yapmaya her daim hazırız. İşçi-İşveren-Kamu eşgüdümünde, bu günleri de el ele vererek ve üreterek aşacağımıza inancımız tam.