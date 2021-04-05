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Kısa çalışma ve işsizlik ödemeleri bugün yapılacak

Mart ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemeleri bugün yapılacak.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, geçen aya ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin bugün yapılacağını bildirdi.

Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, mart ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneklerinin bugün ödeneceğini ifade ederek ödemelerin vatandaşların banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını kaydetti.