Kısa çalışma ve işsizlik ödemeleri ne zaman yatacak?

Kısa çalışma ve işsizlik ödemeleri konusunda beklenen açıklamayı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptı. Bakan Selçuk, kısa çalışma ve işsizlik ödemelerinin 5 Mart 2021'de hesaplara yatırılacağını söyledi.

Bakan Selçuk ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını hatırlattı.

Kısa çalışma ödeneği 31 Mart'a kadar uzatıldı

Son olarak uzatılan kısa çalışma ödemeleri 31 Mart 2021'e kadar devam edecek. Resmi Gazete'de yayımlanan kısa çalışma ödeneği hakkında açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayata geçirdikleri toplamı 311 milyar lirayı bulan destek ve teşviklerle bu sıkıntıları bir nebze hafifletmenin gayreti içinde olduklarını ifade etti.

Sadece sosyal koruma kalkanı kapsamında sosyal destek, kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği, işsizlik ödeneği, normalleşme desteği başlıkları altında millete aktardıkları kaynağın 53 milyar lirayı bulduğunu vurgulayan Erdoğan, "Kısa çalışma ödeneğinin süresini son defa olarak mart ayı sonuna, asgari ücretteki artış miktarı kadar yükselttiğimiz nakdi ücret desteğinin süresini de 17 Mart'a kadar uzattık." dedi.