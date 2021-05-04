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Kısa çalışma ve işsizlik ödemeleri yarın yapılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin yarın yapılacağını açıkladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, nisan ayına ilişkin Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemelerinin yarın hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını vurgulayan Bakan Bilgin, "Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemeleri yarın hesaplara yatırılacak" açıklamasını yaptı.

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