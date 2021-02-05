Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği yattı mı?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk geçtiğimiz günlerde kısa çalışma ve işsizlik ödeneği konusunda yaptığı açıklamada 1 milyon 320 bin kişiye, 2,1 milyar lira kısa çalışma ödeneği ödemesi yapılacağını duyurdu. Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği 5 Şubat itibariyle hesaplara yatırıldı.

Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği sistemde IBAN bilgisi bulunanların hesaplarına yatırılırken, IBAN bilgisi bulunmayanlar için PTT aracılığıyla ödeniyor.

Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek?

Son yapılan açıklamaya göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Kısa Çalışma Ödeneği'nin iki ay daha uzatılarak 17 Ocak'a kadar devam edeceğini belirtmişti. Koronavirüs salgını nedeniyle iş kanuna eklenen geçici 10. madde kapsamında, iş veya hizmet sözleşmesinin belirli haller dışında işveren tarafından feshedilmesini yasaklayan düzenlemenin süresi 17 Ocak 2021 tarihinden itibaren iki ay uzatıldı.