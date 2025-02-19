Kısa vadeli dış borç 14 ayın en düşük seviyesinde

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıkladı.

Orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış kısa vadeli dış borç stoku aralık sonu itibarıyla 221,3 milyar dolara geriledi. Önceki ay 232,7 milyar dolar düzeyindeydi.

Ekimden bu yana en düşük seviye

Kısa vadeli dış borç 2023 Ekim ayından bu yana en düşük düzeye indi.

Türkiye’nin kısa vadeli dış borç stoku, bir önceki aya göre yüzde 0,4 artarak

aralık ayı itibarıyla 172,3 milyar dolar oldu.

Bankalar kaynaklı dış borç stoku, bir önceki aya göre yüzde 0,7 artışla 74,3 milyar dolar olurken, Merkez Bankası kaynaklı yükümlülükler yüzde 3,8 azalışla 34,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.

TCMB'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bankalar kaynaklı KVDB stoku, bir önceki aya göre yüzde 0,7 oranında azalarak 74,3 milyar ABD doları olmuşken, Merkez Bankası kaynaklı yükümlülükler yüzde 3,8 oranında azalarak 34,8 milyar ABD doları olmuştur.

Yurt içi bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, bir önceki aya göre yüzde 1,6 oranında azalarak 16,8 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Yurt dışı yerleşik bankaların yurt içindeki mevduatı yüzde 0,4 oranında azalışla 18,7 milyar ABD doları olmuştur. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 0,4 oranında azalarak 18,6 milyar ABD dolarına gerilerken, TL cinsinden mevduatları yüzde 0,5 oranında azalarak 20,2 milyar ABD doları olmuştur.

Diğer sektörler kaynaklı KVDB stoku, bir önceki aya göre yüzde 4,2 oranında artarak 63,2 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir.

Dış ticaret işlemlerinden kaynaklanan ticari krediler yüzde 5,1 oranında artarak 59,4 milyar olmuşken, nakit krediler kaynaklı yükümlülükler yüzde 7,4 azalarak 3,8 milyar ABD doları olmuştur.

Döviz kompozisyonu incelendiğinde, KVDB stokunun yüzde 48,3’ünün ABD doları, yüzde 19,6’sının Euro, yüzde 16,4’ünün Türk Lirası ve yüzde 15,7’sinin diğer döviz cinslerinden oluştuğu görülmektedir.

Aralık ayı itibarıyla kalan vadeye göre KVDB stokunda, Merkez Bankası ile Genel Hükümet’in toplam yükümlülükleri 2023 yılına göre azalış göstermişken, Bankalar ve Diğer Sektörlerin yükümlülüklerinde artış gözlenmiştir."