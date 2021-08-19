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Kısa vadeli dış borç revizyon sonrası geriledi: 121,7 milyar dolar

Mayısta 144,9 milyar dolarla zirvede olan kısa vadeli dış borç, revizyon sonrası 121,7 milyar dolara indi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Merkez Bankası, yöntem revizyonu yaptığı Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri'ni açıkladı.

Mayısta 144,9 milyar dolarla zirvede olan kısa vadeli dış borç, revizyon sonrası 121,7 milyar dolara indi.

Haziran sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 165 milyar dolar oldu. Söz konusu borç stoku mayıs döneminde 189,4 milyar dolardı.

Bu arada ithalat borçlarına ilişkin metodoloji değişikliği sonrası; haziran itibariyle ithalat borçları 30,9 milyar dolar olarak kaydedildi.  

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