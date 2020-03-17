Kısa vadeli dış borç stoku ocakta 123,6 milyar dolar oldu

17 Mart 2020

Kısa vadeli dış borç stoku, ocak ayında 23,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 1,0 oranında artarak 56,8 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 1,0 oranında azalarak 58,4 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Ocak 2020 dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri açıklandı.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2019 yıl sonuna göre yüzde 11,3 oranında azalarak 6,9 milyar doları seviyesinde gerçekleştirdi. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin Döviz tevdiat hesabı yüzde 0,1 oranında azalarak 21,1 milyar ABD doları, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 0,7 oranında azalışla 13,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ayrıca, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 11,5 oranında artışla 15,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.